아우디, 작년 영업익 5.8조...전기차 최대 실적에도 수익성 악화

영업이익 전년비 13.6%↓...미국 관세·탄소 배출 관련 비용

순수 전기차 판매, 전년비 36% 증가...역대 최대 실적 달성

올해 매출 630억~680억 유로, 영업이익률 6~8% 수준 전망

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 아우디그룹은 지난해 매출 655억유로(한화 약 112조원), 영업이익 34억유로(한화 약 5조8000억원)를 기록했다고 19일 밝혔다. 매출은 전년 대비 약 1.5% 증가했지만, 영업이익은 약 13.6% 감소했다. 영업이익률은 5.1%로 전년대비 0.9% 하락했다.

아우디그룹에 따르면 미국 관세 영향으로 약 12억 유로의 부정적 영향이 발생했다. 또한 탄소 배출 규제 대응 비용과 미래 협약 관련 충당금, 그룹 내 공동 전기차 플랫폼 개발 지연에 따른 부담도 반영되며 수익성이 악화했다는 설명이다. 다만 순현금흐름은 34억2200만유로로 전년 대비 11.4% 증가했다.

2025년 아우디 그룹 재무 실적 [사진=아우디그룹]

지난해 아우디 브랜드 전체 인도량은 162만3551대로 전년 대비 감소했지만, 순수 전기차 인도량은 전년 대비 36% 증가한 22만3032대를 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 아우디 Q6 e-트론(약 8만4000대)과 아우디 A6 e-트론(약 3만7000대)이 높은 인기를 기록하며 성장을 견인했다.

브랜드별로는 람보르기니가 1만747대를 인도하며 소폭 성장했고, 벤틀리와 두카티는 판매와 수익성이 모두 감소했다.

아우디는 제품 포트폴리오 개편과 조직 혁신을 빠르게 추진하고 있다. 특히 중국 전용 브랜드 'AUDI'의 첫 모델인 'AUDI E5 스포트백'을 출시하며 글로벌 시장에서의 전략적 확장을 이어가고 있다.

아우디는 올해에도 신차 출시를 이어갈 예정이다. 새로운 엔트리 전기차 패밀리인 '아우디 A2 e-트론'과 플래그십 SUV '아우디 Q9'을 선보이며, 글로벌 고객 수요에 맞춘 제품 전략을 강화한다. 또한 '아우디 Q7' 3세대, '아우디 Q4 e-트론' 부분변경 모델, '아우디 RS 5' 등도 출시할 예정이다.

미국 시장에서는 새로운 Q3 모델이 출시될 예정이며 중국 시장에서는 '아우디 A6L e-트론'과 중국 전용 신규 브랜드 AUDI의 두 번째 양산 모델인 'AUDI E7X'를 출시할 예정이다. 또한 포뮬러 1(F1) 진출을 통해 브랜드 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

게르놋 될너(Gernot Döllner) 아우디 AG CEO는 "지정학적 불확실성과 글로벌 경쟁 심화로 자동차 산업은 여전히 도전적인 환경에 놓여 있다"며 "2026년에는 핵심 신차 출시와 전략적 파트너십, F1 진출을 통해 경쟁력을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.

아우디 그룹은 올해 매출을 630억~680억 유로, 영업이익률은 6~8% 수준으로 전망하고 있으며, 순현금흐름은 30억~40억 유로로 예상하고 있다.

y2kid@newspim.com