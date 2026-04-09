AGE20'S, 中 코스트코 입점...소비자 접점 확대

AI 핵심 요약beta
- AGE20'S가 9일 중국 코스트코 전점에 입점했다.
- 중국 7개 매장에 대표 제품을 순차 공급했다.
- 입점 후 매출 2~3배 성장하며 긍정 반응을 얻었다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = AGE20'S'(에이지투웨니스)가 중국 시장 공략에 속도를 낸다. 중국 코스트코를 등에 업고 오프라인 소비자 접점을 확대해 외형 성장을 꾀한다는 전략이다.
AGE20'S'(에이지투웨니스)가 중국 코스트코 오프라인 매장 전점에 입점하며 중국 시장 내 브랜드 인지도 확대에 나선다고 9일 밝혔다.
이번 입점은 프리미엄 오프라인 채널 확보를 통한 브랜드 신뢰도 강화와 유통 채널 다변화를 위한 전략의 일환으로 추진됐다. 특히 정품 중심의 유통 환경을 구축하고, 소비자 접점을 확대해 브랜드 경쟁력을 높인다는 계획이다.
AGE20'S는 중국 전역 코스트코 7개 매장에 입점을 완료했다. 입점 제품으로는 ▲'AGE20'S 시그니처 에센스 톤업 베이스 퍼플' ▲'AGE20'S 시그니처 에센스 팩트 인텐스 커버 C21호' 등 대표 제품이 포함됐다. 해당 제품은 각각 지난해 12월, 올해 1월부터 순차적으로 입점됐다.
AGE20'S의 중국 코스트코 입점 제품은 현지에서 긍정적인 반응을 얻고 있다. AGE20'S 시그니처 에센스 팩트 인텐스 커버 C21호'는 입점 3주 만에 1차 리오더가 진행됐으며, 일부 매장에서는 춘절 기간 품절 사례도 나타났다. 'AGE20'S 시그니처 에센스 톤업 베이스 퍼플' 역시 입점 후 매달 2~3배의 매출 성장세를 기록하며 현지 소비자들의 높은 관심을 확인했다.
AGE20'S 브랜드 담당자는 "이번 코스트코 입점을 통해 프리미엄 오프라인 채널에서의 브랜드 경쟁력을 확인했다"며 "앞으로도 핵심 제품 중심의 전략을 통해 중국 시장에서의 성장을 이어가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com