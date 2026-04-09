조달청, SG 본사 방문…아스콘 공급망 점검

AI 핵심 요약beta
- 에스지이가 9일 조달청 관계자들과 공급망 점검 논의했다.
- 조달청 백호성 국장 등이 SG 본사 방문해 아스콘 수급 상황 살폈다.
- SG는 아스팔트유 50% 절감 기술로 안정 공급 체계 운영한다.
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SG, 아스팔트유 50% 절감 기술로 전국 기술제휴 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아스콘 전문기업 에스지이(SG)가 조달청 관계자들과 공급망 운영 현황 점검 및 조달 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.
조달청 백호성 국장·김수경 과장 등 주요 관계자들이 SG 본사를 방문해 생산 설비와 공급망 운영 실태를 점검했다. 이번 방문은 원자재 가격 변동과 중동 정세 불안에 따른 아스콘(아스팔트 콘크리트) 및 주원료 아스팔트유(AP석유) 수급 상황을 선제적으로 살피기 위해 마련됐다.
SG는 원유 공급 중단 상황에서도 포트홀·소성변형 발생 구간을 중심으로 납품 우선순위를 설정해 적시 공급 체계를 운영하고 있다. 주력 제품인 제강슬래그·순환골재를 활용한 고강도 아스콘 제조 기술은 아스팔트유 사용량을 약 50% 절감하고 내구성을 기존 대비 150% 수준으로 높일 수 있다는 게 회사 측 설명이다. SG는 이 기술을 기반으로 전국 아스콘 업체와의 기술제휴 확대를 추진할 계획이다.
백호성 조달청 국장은 "아스콘은 도로 건설·유지보수에 직결되는 자재인 만큼 안정적 공급이 무엇보다 중요하다"며 "공급망 실태를 바탕으로 조달기업의 어려움을 해소하기 위한 정책적 지원을 지속할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com