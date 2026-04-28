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농축수산물 최대 50% 할인…온누리상품권 10%·숙박쿠폰 30만장 풀린다

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 28일 소비 회복 둔화에 대응해 친환경 녹색 소비·관광 붐업 방안을 발표했다.
  • 농축수산물 최대 50% 할인, 온누리상품권 확대, 숙박쿠폰 30만장 추가 공급 등을 추진한다.
  • 대중교통 환급률 인상, 전기차 보조금 확대, 인구감소지역 여행 패키지로 소비 방식 전환을 유도한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

관계부처 합동 '친환경 녹색 소비·관광 붐업 방안' 발표
중동발 고유가에 소비심리 99.2…내수 둔화 신호 현실화
농축수산물 최대 50% 할인·온누리 10% 확대 등 총동원
숙박쿠폰 30만장·열차 100% 할인…소비·관광 패키지 대응

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 최근 소비 회복 흐름에 제동이 걸릴 수 있다는 우려가 커지자 정부가 친환경 소비와 관광을 묶은 대규모 내수 활성화 패키지를 내놨다. '에너지를 절약하면서도 경제는 살리는' 녹색 소비·관광 붐업 전략을 선제 가동하겠다는 구상이다.

주요 대책으로 농축수산물 최대 50% 할인과 온누리상품권 할인 확대, 숙박쿠폰 30만장 추가 공급, 대중교통·친환경 이동수단 인센티브 강화 등 소비·관광·물가를 아우르는 방안들을 추진할 계획이다.

정부는 28일 국무회의에서 관계부처 합동으로 '친환경 녹색 소비·관광 붐업 방안'을 발표하고, 추가경정예산과 각종 한시 할인 프로그램을 동원해 ▲녹색 소비 촉진 ▲친환경 관광 활성화 ▲취약계층 안정 지원을 동시에 추진하겠다고 밝혔다.

친환경 녹색 소비·관광 붐업 방안 [자료=재정경제부] 2026.04.27 rang@newspim.com

◆ 농축수산 할인·온누리 확대…'체감 물가'부터 낮춘다

정부 설명에 따르면 소비자심리지수는 올해 1월 110.8, 2월 112.1로 높은 수준을 유지하다가 3월 107.0으로 꺾인 뒤 4월에는 99.2까지 떨어져 장기 평균(100) 밑으로 내려갔다. 카드 매출액도 전체적으로는 증가세지만, '숙박·음식'과 '예술·스포츠·여가' 등 소비 민감 업종과 비수도권 지역을 중심으로 증가세 둔화가 관측되는 등 이상 신호가 감지되고 있다.

정부는 에너지 위기를 단기 소비 위축 요인이 아니라 경제 구조 전환의 기회로 삼겠다는 방침을 내세웠다. 우선 5~6월 두 달 동안 농축수산물 할인에 총 220억원을 투입해 가계 체감 물가를 낮추는 한편, 친환경·지역 소비를 동시에 유도한다.

국산 농축산물의 경우 노지채소·시설과채·닭고기 등은 최대 40% 정률 할인하고, 한우·한돈은 자조금을 활용해 가정의 달(5월) 온·오프라인 할인행사를 연다. 수산물은 김·고등어 등 대중 어종과 제철 수산물을 중심으로 온·오프라인에서 20~50% 할인하고, 유통 인프라가 취약한 지역에는 이동형 직거래 장터를 운영해 유통비용을 줄인다는 계획이다.

기존 소비 쿠폰과 달리 '녹색 소비' 인센티브도 덧붙였다. 다회용컵 이용과 고품질 재활용품 배출 때 지급되는 탄소중립포인트는 5월 6~17일 이벤트 기간 동안 건당 300원에서 600원으로 두 배 적립된다. 에너지 절약 마크가 부착된 고효율 제품을 지방정부가 지정한 판매 매장에서 구매하면 지역사랑상품권을 최대 5%포인트(p) 추가 할인해주고, 저소득층 노후 난방설비 교체 지원 단가도 243만원에서 267만원으로 올린다.

지역 상권을 겨냥한 할인도 촘촘히 깔린다. 4월 동행축제를 지역·친환경 축제로 운영하면서 전국 50개 지역축제·행사와 연계한 여행상품과 이벤트를 진행하고, 디지털 온누리상품권 할인율은 5월 1~5일에 한해 7%에서 10%로 확대한다. 백화점·대형마트·온라인몰·카드사도 캐시백과 착한가격업소 청구 할인 등 자체 행사를 진행해 민·관 릴레이 소비 분위기를 조성한다는 구상이다.

◆ 대중교통·전기차 인센티브 확대…소비 방식까지 전환

소비 규모뿐 아니라 소비 방식까지 바꾸겠다는 대목도 이번 방안의 특징이다. 출퇴근 시간 분산과 대중교통 전환을 위해 '모두의카드' 대중교통 환급 조건을 완화하고, 시차 출퇴근 시간대 환급률을 최대 83.3%까지 끌어올린다.

정부는 모두의카드 정액형의 기준금액을 기존의 절반으로 낮추고, 정률형(기본형) 가운데 시차 출퇴근 시간대에는 저소득층이 이용할 경우 요금의 83.3%까지 환급해준다. 청년·2자녀·어르신과 일반 이용자도 시차 출퇴근 시간대에는 각각 60%, 50%까지 환급률이 오른다.

버스가 운행되고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

전기차 전환 속도도 높인다. 전기승용차 정부 지원 물량은 애초 26만대에서 28만대로, 소상공인 수요가 많은 소형 전기화물차는 2만9000대에서 3만8000대로 늘린다. 지방비 편성이 지연되는 경우에도 지방비 확보 계획만 승인되면 국비를 먼저 지급할 수 있도록 보조금 지침을 손질해, 현장 보급 속도를 끌어올린다는 계획이다.

정부는 재생에너지 기본계획과 한국형 녹색전환 전략(K-GX)을 상반기 중 마련하고, 2030년까지 재생에너지 설비 100기가와트(GW)와 발전 비중 20% 이상을 목표로 하는 에너지 대전환 로드맵도 함께 추진한다. 건설기계·선박·차량의 전기화와 에너지절약전문기업(ESCO) 활성화 등 구조 전환 과제도 패키지에 포함됐다.

◆ 인구감소지역에 여행 수요 유도…교통·숙박 패키지 투입

이번 대책에서는 관광도 같은 패키지 안에 묶었다. 특히 카드매출 증가세가 둔화된 비수도권 인구감소지역을 겨냥해 숙박·교통·체험을 연계한 '친환경 여행' 인센티브를 집중 배치했다.

정부는 우선 비수도권 인구감소지역을 대상으로 숙박쿠폰 30만장을 추가 공급해 6~7월 '여름맞이 숙박 페스타'를 연다. 여행가는 봄(4~5월) 캠페인 기간에는 기존 숙박쿠폰의 사용 기한을 5월 초까지 연장하는 한편, 연박쿠폰으로 '더 멀리·더 오래 여행'을 독려한다. 5월 1~5일 연휴에는 철도 64회 증편과 항공 20개 노선·2580편 운항 등 교통 공급도 늘린다.

'반값 여행' 지원도 교통까지 넓힌다. 현재 인구감소지역(올해 30개 지역)에서 식사·체험·숙박 비용을 쓰면 그 절반을 지역사랑상품권으로 돌려주는데, 앞으로는 해당 지역 내 대중교통 이용금액까지 50% 환급 대상에 포함된다. 여기에 인구감소지역 관광지를 방문·인증한 자유여행상품 이용객에게는 열차 운임의 100%에 해당하는 할인쿠폰을 지급하고, 쿠폰은 5일 이내에 사용할 수 있도록 했다.

친환경 녹색 소비·관광 붐업 방안 [자료=재정경제부] 2026.04.27 rang@newspim.com

5~6월 탐방 성수기에는 전기·수소차 등 제1종 저공해차에 한해 국립공원 주차장 이용료를 한시 면제하고, 지역축제에도 대중교통 이용 관광객에 대한 할인 권고를 통해 친환경 이동수단 전환을 유도한다. 정부는 걷기·자전거·철도 여행을 결합한 '코리아 기차둘레길' 시범사업과 자전거 전용 열차, 도보 트레일 콘텐츠를 확대해 자동차 대신 몸과 시간으로 즐기는 여행을 확산시키겠다는 구상이다.

또 입국·이동·숙박·체험·식음 전 과정을 아우르는 '지역관광 토탈 패키지'를 조속히 도입하고, 여행 전 과정에서 일회용품을 줄이고 친환경 숙박업체·매장을 이용하는 '제로 웨이스트 관광' 가이드라인을 6월까지 마련하기로 했다. 제로 웨이스트 여행을 실천하면 탄소중립포인트 적립과 지역사랑상품권 추가 할인 등 인센티브도 제공된다.

◆ 고유가 충격 대응 병행…취약계층·소상공인 지원 확대

이번 패키지에는 내수 진작과 함께 중동발 공급 충격 완화, 취약계층 보호 방안 등도 담았다. 나프타·석유·요소 등 중동전쟁 영향 품목에 대해서는 수입비용 지원과 매점매석 금지 등을 시행하고, 석유제품 최고가격제를 가동해 국제 유가 불안을 억제한다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 고유가 피해지원금 1차 지급날인 27일 오후 서울 서대문구 독립문영천시장 한 상점에 '고유가 피해지원금 사용가능매장' 전단지가 붙어있다. 고유가 지원금은 연 매출 30억원 이하 소상공인 매장 등에서 사용이 가능하다. 사용은 8월31일까지 가능하며 기한내에 쓰지 않으면 자동 소멸된다. 2026.04.27 yeawon2@newspim.com

취약계층 지원으로는 저소득 위기가구를 대상으로 한 긴급복지 생계지원을 1만6000건으로 확대하고, 생활안정자금 융자를 기존 대비 2000명 늘린다. 취업 후 상환 학자금대출 이자 면제 대상도 소득 5구간에서 6구간으로 확대했다. 소득 하위 70% 국민에게는 1인당 10만~60만원의 고유가 피해지원금을 4월 27일과 5월 18일 두 차례에 걸쳐 지급해 에너지 가격 급등에 따른 실질 소득 감소를 보완하기로 했다.

소상공인·자영업자에 대해서는 위기 소상공인 재도전을 위한 '희망리턴패키지'를 4만7000건에서 5만5000건으로 늘리고, '긴급경영안정자금' 3000억원을 추가 공급한다. 석유화학 등 원자재 가격 급등 업종에는 고용유지지원금을 3만8000명에서 4만8000명으로 확대해 고용 충격을 완화한다.

정부는 "추경을 신속히 집행해 소비 여력을 보완하고, 중앙·지방정부 간 유기적 협조를 통해 친환경 녹색 소비·관광 붐업을 신속히 추진하겠다"며 "중동 전쟁과 소비 동향을 지속 모니터링하고, 필요시 보완 대책을 마련하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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