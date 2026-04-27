중동발 물류비 급등에…무역협회, 해상·항공 수출 지원 가동

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해상·항공 운임 40%↑…중소·중견기업 부담 완화 나서

국적선사·항공사 협력 '3개 트랙' 운영…특가 운임·선복 공급 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 중동 전쟁 여파로 글로벌 물류비가 급등하자 한국무역협회가 수출기업 지원에 나섰다.

무역협회는 산업통상자원부·해양수산부와 국적 해운·항공사 등과 협력해 '2026년 해상·항공 수출물류 지원사업'을 27일부터 시행한다고 밝혔다.

중동발 물류난과 유가 상승 영향으로 해상·항공 운임이 40% 이상 오르며 중소·중견기업의 부담이 확대된 데 따른 조치다.

부산 남구 감만부두 등 부산항 일대에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

실제 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 2월 말 1333.11에서 4월 중순 1886.54로 41.5% 상승했고, 발틱항공운임지수(BAI)도 유럽·미주 노선 모두 30~40%대 상승률을 기록했다.

무역협회는 국적선사와 물류기업 협력을 통해 총 3개 트랙으로 지원사업을 운영한다. 우선 한국해운협회 및 8개 국적선사가 참여하는 '국적선사 공동 해상운송 지원사업'을 통해 인도·동남아 노선에 월 1680TEU 선복을 시세 대비 10~20% 낮은 운임으로 제공한다.

소량화물(LCL) 수출기업을 대상으로는 삼성SDS와 협력해 미주·유럽·아시아 등 20여 개 노선에서 특가 운임을 상시 제공하고, 일정 횟수 이상 이용 시 사전신고비 면제 혜택도 부여한다.

항공운송 지원도 병행된다. 무역협회는 에어제타, 현대글로비스와 함께 '키타 익스프레스(KITA EXPRESS)'를 신설하고, 인천발 미주(LA)·유럽 주요 노선에 특가 운임을 적용한다. 화장품·의류·액세서리 등 고부가 소비재 수출기업이 주요 대상이다.

무역협회는 이번 사업이 고운임 부담을 겪는 수출기업의 물류비 절감에 기여할 것으로 기대했다. 아울러 중동 정세 안정 이후 수요 급증에 대비해 중소 화주 전용 선복 확보도 추진할 방침이다.

사업 신청은 27일부터 협회 홈페이지에서 가능하며, 이르면 5월 초부터 이용할 수 있다.

syu@newspim.com