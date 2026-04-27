고유가 지원금 지급 시작…편의점·배달앱 '수요 선점' 나서

연매출 30억 이하만 허용…대형 유통·온라인 전면 제한

배달앱은 '현장결제'로 우회…편의점은 할인 경쟁 돌입

소비쿠폰 효과 재현 기대…유통업계 마케팅 경쟁 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 27일 고유가 피해지원금 1차 지급이 시작되면서 유통업계가 소비 수요 선점에 나섰다.

지원금은 연 매출 30억원 이하 소상공인 매장에서만 사용할 수 있다는 점이 특징이다. 이에 따라 쿠팡, 11번가, G마켓 등 주요 이커머스 플랫폼과 백화점, 대형마트, 기업형 슈퍼마켓(SSM)에서는 사용이 제한된다.

다만 배달앱과 편의점 등 생활 밀착 채널에서는 일정 조건 하에 사용이 가능하다. 배달앱의 경우 '현장결제'를 통해 가맹점 단말기로 결제하면 지원금이 적용되며 편의점은 대부분 가맹점 형태로 운영되는 구조이기에 주요 사용처로 부각되고 있다.

◆ 배달앱 "현장결제로 지원금 사용 가능"

배민, '고유가 피해지원금' 사용 안내 및 편의성 강화. [사진=우아한형제들 제공]

배달 플랫폼의 경우 원칙적으로는 실제 판매 업체의 매출액과 지역 확인이 불가해 사용할 수 없으나 배달기사를 만나 가맹점 자체 단말기를 사용해 대면으로 결제하는 경우에는 사용이 가능하다.

배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 '만나서 카드 결제' 기능을 전면에 내세웠다. 해당 기능은 가게배달 주문 시 고객이 라이더와 직접 만나 카드 단말기로 결제하는 방식으로, 정부 지원금 사용이 가능하다. 배민에 따르면 이 방식으로 결제가 가능한 가맹점은 약 24만 곳으로, 주소지 관할 지자체 내 연 매출 30억원 이하 소상공인 매장을 중심으로 이용할 수 있다.

앱 내 사용자 동선도 크게 바꿨다. 메인 화면에 '고유가 피해지원금 만나서 결제' 아이콘과 안내 배너를 신설하고, 클릭 시 지원금 사용 방법과 사용 가능한 가게 목록을 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 정보 탐색부터 주문까지 이어지는 흐름을 단순화해 실제 결제로 이어지도록 설계한 것이 특징이다.

입점 업주를 위한 대응도 병행된다. 배민은 '배민외식업광장'을 통해 주문 유형, 결제 조건, 유의사항, 자주 묻는 질문 등을 사전에 안내하며 현장 혼선을 최소화하고 있다. 지원금 적용을 위한 결제 방식과 운영 기준이 복잡한 만큼, 업주 대상 가이드 강화에 나선 것이다.

요기요, '고유가 피해지원금' 사용 방법 안내. [사진=요기요 제공]

요기요 역시 고객과 가맹점을 대상으로 지원금 사용 안내를 확대하고 있다. 앱 내 서비스 런처와 배너를 통해 전용 페이지로 연결하고, 인근 현장결제 가능 매장을 확인할 수 있도록 했다. 결제는 '현장결제-신용카드' 선택 후 라이더 단말기를 통해 이뤄지며, 포장·요기배달·로봇배달 주문에는 적용되지 않는다. 일부 가맹점에서도 사용이 제한될 수 있다. 요기요는 사장님 사이트와 공지 채널을 통해 업주 대상 안내도 병행하며 현장 대응 지원에 나설 계획이다.

◆ 편의점 '생필품 집중' 전략

편의점 업계도 지원금 소비를 겨냥해 생필품 중심 할인 경쟁에 나섰다. 사용처가 동네 소상공인과 생활 밀착 채널로 제한된 만큼 즉석식품과 식재료를 전면에 내세워 실질적인 체감 가격을 낮추는 전략이다.

CU 민생안정 고유가 피해지원금 행사. [사진=BGF리테일 제공]

CU는 라면, 즉석밥, 정육, 과일, 티슈 등 50여 종 상품을 중심으로 대용량 번들 할인과 초특가 행사를 강화했다. 여기에 쌀·두부·과일 등 식재료 추가 할인까지 더해 장바구니 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 과거 소비쿠폰 지급 당시 즉석밥과 라면 매출이 30% 이상 증가했던 경험을 반영해, 수요가 집중되는 품목 위주로 전략을 구성한 모습이다.

GS25는 자체브랜드(PB) 상품을 전면에 내세웠다. '혜자로운', '리얼프라이스' 등 17종 상품을 중심으로 즉석밥, 계란, 우유, 콩나물 등 구매 빈도가 높은 생필품에 25% 할인 혜택을 적용했다. 단순 가격 인하를 넘어 필수 소비 품목 중심으로 체감 혜택을 높이는 데 집중한 것이 특징이다.

세븐일레븐 고유가 생활안정 프로모션. [사진=세븐일레븐 제공]

세븐일레븐은 약 2000여 종 규모의 대형 생활안정 행사를 진행하며 물량 공세에 나섰다. 특히 계란, 두부, 콩나물 등 신선식품 18종을 중심으로 할인과 1+1 행사를 병행해 소비자의 선택 폭을 넓혔다.

이마트24는 할인에 페이백 구조를 결합해 혜택 체감을 극대화했다. 5월 한 달간 계란, 라면, 세제 등 50여 종을 대상으로 행사카드 결제 시 30% 할인 혜택을 제공하고, 1+1·2+1 행사와 중복 적용이 가능하도록 설계했다. 할인과 추가 혜택을 동시에 제공해 실질적인 지출 감소 효과를 강조하는 전략이다.

mkyo@newspim.com