신한은행 배달앱 '땡겨요', 지역화폐 결제 고객 추가 할인 제공

AI 핵심 요약beta
- 신한은행 땡겨요가 27일 고유가 피해지원금 지급에 맞춰 지역화폐 고객에게 추가 할인을 제공한다.
- 지역화폐 전용 쿠폰으로 최대 3000원 혜택을 주며 쿠폰 만개 이벤트와 서울배달+도 운영한다.
- 이벤트는 앱 내 페이지에서 확인 가능하며 예산 소진 시 조기 종료된다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행이 운영하는 배달앱 '땡겨요'는 27일 '고유가 피해지원금' 지급 일정에 맞춰 지역화폐 결제 고객을 대상으로 추가 할인 혜택을 제공한다.
최근 '고유가 피해지원금' 지급이 시작되면서 지역화폐 사용에 대한 관심이 높아질 것으로 예상되는 가운데. '땡겨요'는 지역화폐 경제를 지원하는 배달앱으로 고객 편의와 혜택을 강화하고 있다.
'땡겨요'는 지역화폐 전용 할인쿠폰 이벤트를 통해 지역화폐로 주문하는 고객에게 최대 3000원의 추가 혜택을 제공한다. 아울러 '쿠폰 만개 이벤트', '서울배달+' 등 다양한 프로모션도 함께 운영하며 고객 혜택을 확대하고 있다.
진행 중인 이벤트와 할인쿠폰은 땡겨요 앱 내 이벤트 페이지에서 확인 및 다운로드할 수 있으며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.
dedanhi@newspim.com