페니 웡 호주 외교장관 30일 방한...중동 상황·에너지 위기 등 논의

AI 핵심 요약beta
- 페니 웡 호주 외교장관이 30일 서울 방문해 조현 장관과 현안 논의한다.
- 양국 장관은 고위급 교류, 경제안보, 국방·방산, 지역 정세 협의한다.
- 중동 사태 속 에너지 안보 협력 의지 재확인하고 국방 협력 심화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"에너지 안보 등 공동의 도전과제 협력 의지 확인할 것"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 페니 웡 호주 외교부 장관이 30일 서울을 방문해 조현 외교부 장관과 양국 간 현안에 대해 논의할 예정이라고 외교부가 27일 밝혔다.
외교부는 "양국 장관은 고위급 교류, 경제안보, 국방·방산, 지역 정세 등 양국 주요 현안과 공동 관심사에 대해 협의할 예정"이라고 설명했다.
이번 한-호주 외교장관 회담은 지난달 16일 두 장관이 통화한 뒤 한 달여 만에 개최되는 것이다. 특히 이번 회담은 중동 사태로 인해 글로벌 에너지 공급망이 흔들리는 상황에서 열리는 것이어서 눈길을 끌고 있다.
외교부 당국자는 "이번 회담에서 최근 중동 상황과 에너지 안보 위기 등 공동의 도전과제 대응을 위한 협력 의지를 재확인하고, 국방·방산 등 여타 분야에서의 협력 심화 방안에 대해서도 폭넓게 논의할 예정"이라고 말했다.
주한 호주 대사관은 웡 장관의 방한에 대해 "대외 관계 및 공동의 에너지 안보 강화를 위한 것"이라고 설명했다. 웡 장관은 이번 주 일본, 중국, 한국을 순방 중이다.
대사관은 "한국은 호주의 중요한 디젤, 휘발유, 항공유 등 정유 제품 공급국"이라며 "호주는 디젤, 휘발유, 비료 등 필요한 공급 물자를 확보하고 신뢰할 수 있는 에너지 파트너로서 호주가 우선적으로 고려될 수 있도록 전 세계 파트너와 협력할 것"이라고 밝혔다.
opento@newspim.com