소진공, 자살예방 '천명지킴' 참여…"건강한 재기 도울 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

50대 남성 등 고위험군 집중 지원

심리진단·상담·치유 프로그램 운영

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 소상공인을 대상으로 한 자살 예방과 생명 존중 문화 확산 활동을 본격 추진한다.

소진공은 지난 24일 서울 청계천 광장에서 열린 '2026년 천명지킴 발대식'에 참여했다고 27일 밝혔다.

'천명지킴 프로젝트'는 국무조정실이 주관하는 범국가적 캠페인이다. 경제협력개발기구(OECD) 자살사망률 1위 상황을 개선하기 위해 올해 자살 사망자 1000명 감축을 목표로 한다.

소상공인시장진흥공단은 24일 '천명지킴 프로젝트'에서 천명수호처로 위촉돼 위촉식에 참석했다. [사진=소진공] 2026.04.27 rang@newspim.com

소진공은 이번 발대식에서 자살 고위험군 가운데 하나인 '50대 남성' 분야의 '천명수호처'로 위촉됐다. 이에 따라 소상공인 특성을 반영한 맞춤형 자살 예방 사업을 기획해 운영할 계획이다.

발대식 당일에는 청계천 광장에서 홍보·체험 부스를 운영했다. 현장에서는 ▲실시간 심리 진단 ▲전문가 상담 서비스를 제공해 폐업이나 경영 위기로 어려움을 겪는 소상공인의 심리 회복을 지원했다.

앞으로 소진공은 재기 지원 사업인 '희망리턴패키지 심리회복지원' 규모를 확대할 계획이다. 휴·폐업 소상공인과 가족을 대상으로 국립산림치유원 등에서 숙박형과 당일형 치유 프로그램을 연간 3회까지 제공한다. 올해는 총 150회·5000명 지원을 목표로 한다.

또 전국 소상공인지원센터와 지역 자살예방센터를 1대1로 연계하는 '생명 존중 안심마을' 협력 프로그램도 운영한다. 이를 통해 고위험군을 조기에 발굴하고 전문기관으로 연결하는 역할을 강화할 계획이다.

인태연 소진공 이사장은 "소상공인들은 경기침체와 경영 악화로 심리적 한계 상황에 직면하는 경우가 많다"며 "이번 천명지킴 프로젝트 참여를 계기로 소상공인들이 혼자 고립되지 않도록 든든한 '생명지킴이' 역할을 수행하고, 건강한 재기를 돕는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

소상공인시장진흥공단은 24일 청계천광장에서 열린 '천명지킴 발대식'에서 심리진단과 전문가 상담 서비스 체험부스를 운영했다. [사진=소진공] 2026.04.27 rang@newspim.com

rang@newspim.com