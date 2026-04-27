김진태 도지사 후보, 정광열 춘천시장 후보와 프로야구단 창단 공약

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김진태 강원특별자치도지사 후보와 정광열 춘천시장 후보가 '프로야구 1군 구단 창단'이라는 공약을 발표해 눈길을 끌었다. 이들은 야구단 창단을 통해 지역 스포츠 산업 인프라를 보강하고, 지역 경제 활성화를 목표로 하고 있다.

김진태 후보는 27일 춘천시청 브리핑룸에서 1982년 프로야구 출범 당시 삼미 슈퍼스타즈의 첫 개막전이 춘천에서 열렸음을 강조하며 도민들이 타 지역 경기장을 방문하지 않고 고향에서 경기를 관람할 수 있도록 하겠다고 밝혔다. 그는 도내 16개 학교의 야구부 유망주들이 지역에서 프로 무대를 경험할 수 있는 '선순환 육성 생태계' 구축의 필요성도 언급했다.

김진태 도지사 후보(오른쪽)와 정광열 춘천시장 후보가 프로야구단 창단을 공약하고 있다.[사진=김진태 선거사무소] 2026.04.27 onemoregive@newspim.com

그는 프로야구단 창단을 위한 3단계 추진 계획을 공개했다. 첫 번째 단계로 송암야구장을 2만 5000석 규모로 확장할 예정이며 두 번째 단계에서는 민간 후원사와의 협력 모델을 통해 역할 분담 체계를 확립하겠다고 말했다. 마지막 단계로 모든 여건이 마련되면 KBO에 창단 신청을 할 예정이다.

계획이 잘 진행되면, 프로야구 시장에서 춘천 홈경기 시 많은 관중이 유입되어 지역의 숙박, 외식, 관광 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 이는 지역 도시 경쟁력 향상에 기여할 것으로 전망된다.

김진태 후보는 "프로야구단 창단은 춘천 스포츠 경제의 새로운 전환점이 될 것"이라며 "오늘 발표를 시작으로 도민의 삶을 개선하는 실질적인 공동 약속을 후보들과 계속 이어가겠다"고 전했다.

이번 공약 발표를 기점으로 김 후보는 강원도 내 국민의힘 시장·군수 후보들과의 정책 공조에 본격적으로 나설 계획이다. 이에 따라 각 지역의 주요 현안 및 민생 문제에 대한 협력 체계를 확립할 예정이다.

프로야구단 창단과 관련 김 후보측은 민간기업을 현 시잠에서 언급하기 어려운 부분이 있으며 창단은 공공과 민간이 함께 가야 한다고 밝혔다. 재임될 경우 프로야구단 창단에 속도를 붙일 것이라고 덧붙였다.

onemoregive@newspim.com