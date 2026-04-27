IPARK현대산업개발, 1분기 영업익 801억...전년比 48.4% 증가

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발이 27일 1분기 영업이익 801억원을 기록했다.
- 전년 동기 대비 48.4% 증가했으나 매출은 25.6% 줄었다.
- 대형 프로젝트 준공으로 매출 축소됐으나 자체 사업으로 수익성 개선했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"자체사업·우량 사업지 중심 포트폴리오 고도화"
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = IPAKR현대산업개발이 올해 1분기 수익성 개선에 성공했다. 대형 프로젝트들이 지난해 준공되면서 매출이 축소됐으나 주요 자체 사업들을 통해 영업이익을 확대했다.
27일 IPARK현대산업개발은 1분기 연결기준 영업이익 801억4100만원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 48.4% 증가했다.
매출액은 6739억4500만원으로 전년 동기 대비 25.6% 줄었다. 당기순이익은 전년 동기 대비 9% 감소한 492억9300만원으로 나타났다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "이번 1분기에는 서울원 아이파크 등 주요 자체사업과 우량 사업지 중심으로 포트폴리오가 고도화되며 영업이익이 전년 동기 540억원에서 801억원으로 48% 증가하는 성과를 거뒀다"고 말했다.
이어 "동절기 특성상 공사 진행 일수와 진행률이 낮고 대형 현장들의 전년 말 준공으로 인해 외형이 일시적으로 감소했다"며 "올해는 서울원 아이파크, 천안 아이파크시티, 운정 아이파크 포레스트 등 대규모 사업지의 공정이 본격화됨에 따라 연간 매출 전망(4조2336억원)을 달성할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
blue99@newspim.com