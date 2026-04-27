[패치노트] 나 혼자만 레벨업:어라이즈·열혈강호 온라인·에픽세븐·쿠키런·메이플스토리 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 출시 2주년을 앞두고 있는 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'가 대규모 업데이트를 진행한다. 1레벨부터 150레벨까지 도달하는 과정에서 기존보다 많은 경험치를 제공해 성장 시간을 단축했다. 5챕터 이후 불필요하게 반복되는 전투 스테이지가 삭제된다. 여러 갈래로 복잡했던 초반 성장 미션을 '군주의 이정표'로 통합하고 달성 보상으로 SSR 등급 헌터 15종, SSR 성진우 무기10종을 모두 지급한다. ▲속성 과부하 구간에 가한 피해를 일부 누적해 면역 구간에 다시 한 번 강력한 피해를 입힐 수 있는 신규 클래스 '버스터' ▲'버스터' 클래스 최초의 헌터 '류즈캉' ▲성진우와 태그되는 최초의 플레이어블 캐릭터인 계승자 '미로' 등의 신규 콘텐츠가 공개됐다. 이벤트로는 모든 이용자들에게 500뽑기를 무료 제공한다. 이용자들은 업데이트 이후 게임에 출석만 해도 400뽑기를 지원받는다. 게임 플레이를 통해 100뽑기를 추가 획득할 수 있다.

신규 캐릭터 진풍백 대표 이미지 [사진=엠게임]

엠게임은 '열혈강호 온라인'의 신규 직업 '진풍백'을 업데이트하고 이를 기념하는 이벤트를 실시한다. 오는 29일에는 6년 만에 신규 서버 '진풍백'을 전격 오픈한다. 업데이트를 기념한 이벤트는 6월 3일까지 진행된다. 신규 서버 '진풍백'에 정착하는 유저들을 위해 파격적인 지원 아이템을 제공한다. 이벤트 기간 내 접속해 시리얼 코드 입력 시 경험치를 보호해주는 필수 아이템 패키지를 전원 지급한다. 신규 캐릭터 육성을 지원하는 전용 콘텐츠도 마련됐다. '진풍백 육성하기' 이벤트를 통해 특정 등급 달성 시마다 유용한 아이템을 증정한다. 기간 내 최고 등급을 달성한 유저 1인에게는 최고의 진풍백 육성 전문가로서 특별한 보상을 수여한다. 진풍백과 파티를 맺고 사냥 시 경험치와 기연 획득량이 50% 증가하는 파티 이벤트와 매시간 퀴즈를 통해 버프를 지급하는 이벤트도 함께 진행된다. 현발파 마을에 방문한 '진풍백 NPC'와 기념사진을 남기면 각종 버프 혜택을 받을 수 있다. 모든 유저가 힘을 합쳐 거대 이벤트 몬스터를 물리치는 협동 콘텐츠도 마련됐다.

스마일게이트 '에픽세븐'이 신규 에피소드와 함께 에피소드의 핵심 등장인물 '살로메'를 월광 영웅으로 선보였다. 신규 에피소드는 에피소드 6 파트1 '종언의 만가'로 향후 파트 단위로 새로운 이야기를 선보인다. 살로메는 에픽세븐 최초로 상대 영웅의 능력과 모습을 복제할 수 있다. 두 번째 스킬 '구원'은 대상 영웅을 1턴간 복제해 해당 영웅의 능력을 그대로 활용할 수 있다. 복제 중에는 스킬 데미지를 무효화하며 추가 턴까지 확보 가능하다. 여기에 '붕괴', '방어력 감소' 등 다양한 약화 효과까지 부여해, 상대의 강점을 역이용하는 차별화된 플레이 경험을 선사한다. 시스템 개선도 함께 진행됐다. 영웅들의 친밀도 최대 레벨이 10에서 15로 상승하며 살로메를 시작으로 이후 업데이트 되는 영웅은 전용 일러스트를 친밀도 달성 보상으로 지급한다. 신규 시스템 '마력 제어'는 장비 강화 시 원하는 능력치를 높일 수 있도록 돕는 기능이다. 에픽세븐은 장비 강화시 보조 능력치 4개 중 1개가 무작위로 성장하는데 마력 제어를 통해 보조 능력치 1개를 지정하면 해당 능력치는 성장 대상에서 제외된다. '기사단 전쟁' 참여 시 보상을 강화하고 기사단원 간 정보 공유 방식을 개선했다.

데브시스터즈, 쿠키런 디저트 팝업 스토어 '쿠키앤모어' 5월 2일 잠실 롯데월드몰에 오픈 [사진=데브시스터즈]

데브시스터즈가 5월 2일부터 14일까지 약 2주간 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 쿠키런 IP 기반의 디저트 팝업 스토어 '쿠키앤모어(Cookie & More)'를 오픈한다. 운영 시간은 매일 오전 10시 30분부터 오후 10시까지다. 금액에 상관없이 상품을 구매하는 모든 고객에게 쿠키런 레시피 카드 16종 중 하나를 무료로 증정한다. 레시피 북에서 쿠키들이 쏟아져 나오는 듯한 동화같은 컨셉의 포토존도 마련된다. 다양한 프리미엄 디저트를 선보인다. 소울잼 및 머랭 쿠키 세트의 경우 각 쿠키가 5종씩 포장된 틴케이스와 함께 제공된다. 특히 머랭 쿠키 세트 구매 시 아크릴 에폭시 키링 1종이 함께 증정된다. '쿠키앤모어' 테마로 특별 제작된 한정판 캐릭터 상품도 판매된다. '쿠키앤모어'는 사전 예약 및 현장 대기 시스템 모두 운영될 예정이다.

넥슨은 자사 대표 IP '메이플스토리'를 활용한 해커톤 '메커톤'을 개최한다. 5월 11일까지 '메이플스토리' IP와 게임 개발에 관심이 있는 만 19세 이상 성인이라면 누구나 지원 가능하다. 1회차(졸업예정자를 포함한 대학(원)생)와 2회차(일반인)로 나누어 최대 160명을 모집한다. 참가자들은 '메이플스토리 월드'를 기반으로 '메이플스토리'의 방대한 리소스를 활용해 자신만의 창작 게임을 개발하는 과제를 수행하게 된다. 시상 규모는 총 2000만원이다. 각 회차별로 대상 550만원, 최우수상 300만원, 우수상 150만원이 수여된다. '메커톤'을 통해 개발된 게임들은 '메이플스토리 월드'를 통해 출시 및 서비스가 가능하다. 5월 28일부터 모집하는 '메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트'에도 출품할 수 있다. '메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트'는 '메이플스토리' IP의 핵심 재미를 창의적으로 확장할 글로벌 게임 개발자를 발굴하고 지원하기 위한 프로그램이다. 넥슨은 IP 해석 및 확장, 완성도, 지속 가능성 등을 심사해 30팀을 선정할 예정이다. 한화 총 18억원 상당을 투자해 팀 당 약 5000만원에서 최대 약 9000만원까지 지원한다.

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