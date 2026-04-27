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2026.04.29 (수)
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[패치노트] 나 혼자만 레벨업:어라이즈·열혈강호 온라인·에픽세븐·쿠키런·메이플스토리 外

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AI 핵심 요약

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  • 엠게임 나 혼자만 레벨업:어라이즈가 27일 대규모 업데이트를 진행했다.
  • 초반 성장 단축하고 신규 클래스 버스터 공개하며 500뽑기 무료 제공했다.
  • 엠게임 열혈강호 온라인도 29일 진풍백 직업 업데이트와 신규 서버 오픈한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 출시 2주년을 앞두고 있는 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'가 대규모 업데이트를 진행한다. 1레벨부터 150레벨까지 도달하는 과정에서 기존보다 많은 경험치를 제공해 성장 시간을 단축했다. 5챕터 이후 불필요하게 반복되는 전투 스테이지가 삭제된다. 여러 갈래로 복잡했던 초반 성장 미션을 '군주의 이정표'로 통합하고 달성 보상으로 SSR 등급 헌터 15종, SSR 성진우 무기10종을 모두 지급한다. ▲속성 과부하 구간에 가한 피해를 일부 누적해 면역 구간에 다시 한 번 강력한 피해를 입힐 수 있는 신규 클래스 '버스터' ▲'버스터' 클래스 최초의 헌터 '류즈캉' ▲성진우와 태그되는 최초의 플레이어블 캐릭터인 계승자 '미로' 등의 신규 콘텐츠가 공개됐다. 이벤트로는 모든 이용자들에게 500뽑기를 무료 제공한다. 이용자들은 업데이트 이후 게임에 출석만 해도 400뽑기를 지원받는다. 게임 플레이를 통해 100뽑기를 추가 획득할 수 있다.

신규 캐릭터 진풍백 대표 이미지 [사진=엠게임]

엠게임은 '열혈강호 온라인'의 신규 직업 '진풍백'을 업데이트하고 이를 기념하는 이벤트를 실시한다. 오는 29일에는 6년 만에 신규 서버 '진풍백'을 전격 오픈한다. 업데이트를 기념한 이벤트는 6월 3일까지 진행된다. 신규 서버 '진풍백'에 정착하는 유저들을 위해 파격적인 지원 아이템을 제공한다. 이벤트 기간 내 접속해 시리얼 코드 입력 시 경험치를 보호해주는 필수 아이템 패키지를 전원 지급한다. 신규 캐릭터 육성을 지원하는 전용 콘텐츠도 마련됐다. '진풍백 육성하기' 이벤트를 통해 특정 등급 달성 시마다 유용한 아이템을 증정한다. 기간 내 최고 등급을 달성한 유저 1인에게는 최고의 진풍백 육성 전문가로서 특별한 보상을 수여한다. 진풍백과 파티를 맺고 사냥 시 경험치와 기연 획득량이 50% 증가하는 파티 이벤트와 매시간 퀴즈를 통해 버프를 지급하는 이벤트도 함께 진행된다. 현발파 마을에 방문한 '진풍백 NPC'와 기념사진을 남기면 각종 버프 혜택을 받을 수 있다. 모든 유저가 힘을 합쳐 거대 이벤트 몬스터를 물리치는 협동 콘텐츠도 마련됐다.

스마일게이트 '에픽세븐'이 신규 에피소드와 함께 에피소드의 핵심 등장인물 '살로메'를 월광 영웅으로 선보였다. 신규 에피소드는 에피소드 6 파트1 '종언의 만가'로 향후 파트 단위로 새로운 이야기를 선보인다. 살로메는 에픽세븐 최초로 상대 영웅의 능력과 모습을 복제할 수 있다. 두 번째 스킬 '구원'은 대상 영웅을 1턴간 복제해 해당 영웅의 능력을 그대로 활용할 수 있다. 복제 중에는 스킬 데미지를 무효화하며 추가 턴까지 확보 가능하다. 여기에 '붕괴', '방어력 감소' 등 다양한 약화 효과까지 부여해, 상대의 강점을 역이용하는 차별화된 플레이 경험을 선사한다. 시스템 개선도 함께 진행됐다. 영웅들의 친밀도 최대 레벨이 10에서 15로 상승하며 살로메를 시작으로 이후 업데이트 되는 영웅은 전용 일러스트를 친밀도 달성 보상으로 지급한다. 신규 시스템 '마력 제어'는 장비 강화 시 원하는 능력치를 높일 수 있도록 돕는 기능이다. 에픽세븐은 장비 강화시 보조 능력치 4개 중 1개가 무작위로 성장하는데 마력 제어를 통해 보조 능력치 1개를 지정하면 해당 능력치는 성장 대상에서 제외된다. '기사단 전쟁' 참여 시 보상을 강화하고 기사단원 간 정보 공유 방식을 개선했다.

데브시스터즈, 쿠키런 디저트 팝업 스토어 '쿠키앤모어' 5월 2일 잠실 롯데월드몰에 오픈 [사진=데브시스터즈]

데브시스터즈가 5월 2일부터 14일까지 약 2주간 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 쿠키런 IP 기반의 디저트 팝업 스토어 '쿠키앤모어(Cookie & More)'를 오픈한다. 운영 시간은 매일 오전 10시 30분부터 오후 10시까지다. 금액에 상관없이 상품을 구매하는 모든 고객에게 쿠키런 레시피 카드 16종 중 하나를 무료로 증정한다. 레시피 북에서 쿠키들이 쏟아져 나오는 듯한 동화같은 컨셉의 포토존도 마련된다. 다양한 프리미엄 디저트를 선보인다. 소울잼 및 머랭 쿠키 세트의 경우 각 쿠키가 5종씩 포장된 틴케이스와 함께 제공된다. 특히 머랭 쿠키 세트 구매 시 아크릴 에폭시 키링 1종이 함께 증정된다. '쿠키앤모어' 테마로 특별 제작된 한정판 캐릭터 상품도 판매된다. '쿠키앤모어'는 사전 예약 및 현장 대기 시스템 모두 운영될 예정이다.

넥슨은 자사 대표 IP '메이플스토리'를 활용한 해커톤 '메커톤'을 개최한다. 5월 11일까지 '메이플스토리' IP와 게임 개발에 관심이 있는 만 19세 이상 성인이라면 누구나 지원 가능하다. 1회차(졸업예정자를 포함한 대학(원)생)와 2회차(일반인)로 나누어 최대 160명을 모집한다. 참가자들은 '메이플스토리 월드'를 기반으로 '메이플스토리'의 방대한 리소스를 활용해 자신만의 창작 게임을 개발하는 과제를 수행하게 된다. 시상 규모는 총 2000만원이다. 각 회차별로 대상 550만원, 최우수상 300만원, 우수상 150만원이 수여된다. '메커톤'을 통해 개발된 게임들은 '메이플스토리 월드'를 통해 출시 및 서비스가 가능하다. 5월 28일부터 모집하는 '메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트'에도 출품할 수 있다. '메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트'는 '메이플스토리' IP의 핵심 재미를 창의적으로 확장할 글로벌 게임 개발자를 발굴하고 지원하기 위한 프로그램이다. 넥슨은 IP 해석 및 확장, 완성도, 지속 가능성 등을 심사해 30팀을 선정할 예정이다. 한화 총 18억원 상당을 투자해 팀 당 약 5000만원에서 최대 약 9000만원까지 지원한다.

yuniya@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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