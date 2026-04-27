현대카드, 'M포인트 위크' 실시…최대 70% 결제

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 27일 다음달 3일까지 7일간 M포인트로 최대 70% 결제할 수 있는 행사를 개최한다고 밝혔다.
- 온·오프라인 쇼핑, 여행, 외식 등 17개 브랜드가 참여하며 SSG.com 등 온라인 쇼핑몰에서는 50% 포인트 결제가 가능하다.
- VIPS, 뚜레쥬르, 도미노피자 등 외식업체에서는 최대 70%까지 M포인트 결제를 할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 현대카드가 다음달 3일까지 7일간 결제 금액의 최대 70%를 M포인트로 결제할 수 있는 '현대카드 M포인트 위크'를 개최한다고 27일 밝혔다.
현대카드 M포인트는 조건과 한도 없이 전 가맹점에서 적립 가능한 카드 포인트 시스템이다. 이번 행사에는 ▲온·오프라인 쇼핑 ▲여행 ▲외식 등 17개 브랜드가 참여하며, 각 브랜드에서 결제 금액의 30~70%를 M포인트로 지불할 수 있다.
온라인 쇼핑 분야에서는 ▲SSG.com ▲GS SHOP ▲11번가 ▲컬리 ▲LGE.com ▲Hmall ▲롯데ON 등 7개 쇼핑몰과 여행 예약 사이트인 마이리얼트립에서 결제 금액의 50%를 M포인트로 결제 가능하다.
오프라인에서는 전국 정관장 매장에서 20만원 이상 결제 시 8만 포인트를 사용할 수 있다. 또 오는 5월 1일부터 3일까지는 현대아웃렛과 스타필드 주요 지점(하남·코엑스·수원·안성·고양)에서 M포인트로 결제금액의 30%를 결제할 수 있다.
외식 및 편의점 업종에서도 혜택이 적용된다. ▲VIPS ▲뚜레쥬르 ▲도미노피자(온라인 주문 시)는 최대 70%, GS25와 이디야커피, 폴 바셋은 최대 50%까지 M포인트 결제가 가능하다.
현재 현대카드 M포인트는 국내외 어디서든 결제시 적립할 수 있으며 국내 200여 브랜드 5만 5000여곳의 온∙오프라인 매장에서 사용할 수 있다.
eoyn2@newspim.com