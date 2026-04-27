'조백송·김익중' 신경호 도교육감 예비후보 공개 지지...단일화 결정

"두 후보의 결단은 특정 인물이 아닌 강원교육의 방향과 원칙을 위한 선택"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원도교육감선거에 도전한 조백송과 김익중 후보가 27일 신경호 강원도교육감 예비후보에 대한 지지를 공식적으로 선언했다. 이들은 '반 전교조'를 주장하며 공동 대응과 단일화를 결정했다. 이 날 발표에서 세 사람은 강원교육의 정책 방향에 대한 연대 의지를 확고히 했다.

조백송 입후보예정자는 지지선언문에서 "교육현장의 혼란을 해소하고 안정적인 교육정책 추진을 위해 신경호 후보와 단일화를 결심했다"며 "이는 강원교육 발전과 학생들의 미래에 대한 책임 있는 선택"이라고 밝혔다.

김경호 예비후보와 조백송, 김익중 후보가 단일화를 선언하고 있다.[사진=신경호 선거사무소] 2026.04.27 onemoregive@newspim.com

또한 그는 "지난 12년간 전교조(전국교직원노동조합)와의 단체협약이 학교 자율성과 교육활동을 제약해왔다"고 주장하며, "단체협약 실효 선언은 교육의 본질을 회복하기 위한 중요한 전환점"이라고 강조했다.

김익중 전 진로교육원장도 별도의 지지선언에서 "강원교육은 최근 기초학력 보장과 수업 중심 교육을 회복하는 변화를 만들어 왔다"며 "이 시점에서 정책의 연속성과 현장 중심의 실행력이 중요하다"고 말했다.

그는 "단체협약 실효 선언은 강원교육의 흐름을 혁신적으로 바꾼 전환점"이라며 신경호 후보에 대한 지지를 표명했다.

신경호 예비후보는 반전교조연대 단일 후보 추대를 위한 입장문에서 "두 후보의 결단은 특정 인물이 아닌 강원교육의 방향과 원칙을 위한 선택"이라며 "반전교조연대는 학생들의 배움과 교육 균형을 지키기 위한 책임 있는 연대"라고 밝혔다.

그는 "전교조강원지부와의 단체협약이 오랜 기간 학교 운영에 제약으로 작용해왔다"며 "2024년 10월 실효 선언 이후 학교는 점차 교육의 본질로 돌아가고 있으며, 교실은 학생과 수업 중심으로 변화하고 있다"고 덧붙였다.

신 예비후보는 강원교육이 "학력 회복과 학교 자율성 강화를 안정적으로 이어가는 것이 무엇보다 중요하다"며 "지역 간 교육격차 해소와 교육 질 향상을 통해 강원교육의 완성도를 높이겠다"고 밝혔다.

끝으로 신 후보는 조백송, 김익중 두 인사를 공동 선대위원장으로 임명할 예정이라고 밝히며 "분열이 아닌 통합, 대립이 아닌 연대로 강원교육의 미래에 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

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