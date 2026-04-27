NH농협은행, 기술보증기금 맞손...한국형 녹색분류체계 협력

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 27일 기술보증기금과 녹색기업 육성 업무협약을 체결했다.
- K-택소노미 기반 평가를 활용해 기후환경 우수기업을 지원한다.
- 녹색여신에서 전환금융으로 확대하며 중소기업 저탄소 전환을 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 기술보증기금과 '녹색기업 육성 및 지원을 위한 K-택소노미 기반 평가사업 업무협약'을 체결하고, 기후변화 대응을 위한 녹색여신 및 전환금융 분야에서 상호협력을 강화하기로 했다고 27일 밝혔다.
이번 협약은 양 기관이 긴밀한 협업체계를 구축하고, K-택소노미 기반 평가결과를 활용하여 기후·환경 분야 우수기업을 육성·지원하기 위해 마련됐다.
특히 기존 녹색여신 중심의 협력체계를 전환금융까지 확대함으로써, 중소기업의 저탄소 전환을 지원하고 기후금융 활성화를 도모할 수 있다는 점에서 의미가 크다.
협약에 따라 NH농협은행은 ▲대상기업에 대한 K-텍소노미 기반 평가 신청 안내 ▲평가를 위한 기업 정보제공 및 서류접수 지원 등을 수행하며 기술보증기금은 평가 수행과 함께 결과를 반영한 평가보고서를 작성·제공할 예정이다.
임세빈 NH농협은행 수석부행장은"이번 협약은 녹색여신과 전환금융을 아우르는 기후금융 지원체계를 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 기술보증기금과의 긴밀한 협력을 통해 중소기업의 저탄소 전환과 탄소중립 이행을 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com