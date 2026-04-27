nh농협은행, 선제적 리스크 관리 '신용감리컨설팅 캠페인' 전면 시행

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 27일 신용감리컨설팅 캠페인을 전면 시행했다.
- 사후 점검 중심에서 사전 예방형 컨설팅으로 전환해 현장 밀착형 지원을 한다.
- 중소기업 재무구조 개선과 영업점 여신심사 고도화를 함께 지원한다.
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영업 현장과 거래기업 리스크 사전 진단, 개선방안 제시
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 '신용감리컨설팅 캠페인'을 전면 시행하고, 중소기업과 영업현장을 함께 지원하는 선제적 리스크 관리 체계를 강화한다고 27일 밝혔다.
NH농협은행은 기존의 사후 점검 중심 신용감리를 '사전 예방형 컨설팅'으로 전환했다. 이번 캠페인은 단순한 오류 적발이나 규정 준수 점검을 넘어, 영업현장과 거래기업의 리스크를 사전 진단하고 개선방안을 제시하는 '현장 밀착형 지원 프로그램'으로 운영된다.
특히 '중소기업과 영업현장의 동반 강화'에 초점을 맞춰, 중소기업에는 현금흐름 기반 재무구조 개선과 리스크 대응 전략을 제공하고, 영업점에는 여신 심사 기준 고도화와 사전 경보 체계를 지원한다. 산업 및 거시환경을 반영한 입체적 리스크 진단을 통해 외부 충격 대응력도 점검한다.
NH농협은행 신용감리부 백종승 부장은 "글로벌 불확실성이 일상화되고 있는 환경에서 은행의 역할도 이에 맞추어 변화해야 한다고 생각한다"며 "이번 캠페인을 통해 함께 리스크를 관리하는 동반자로서의 역할을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com