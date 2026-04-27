차지호 의원, 청와대 AI수석 임명설에 "사실 아냐…오산 책임질 것"

"오산 국회의원 책임 가볍게 여기지 않아…지방선거 위해 뛸 것"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 차지호 더불어민주당 의원은 27일 자신에 대한 청와대 AI수석 임명설에 대해 "사실이 아니다"라며 "오산 시민들께서 직접 선택해 주신 국회의원으로서 책임을 결코 가볍게 여기지 않는다"고 밝혔다.

차 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "최근 제 거취와 관련해 여러 이야기가 오가고 있다는 소식을 들었다"며 "제가 AI수석으로 간다는 이야기는 사실이 아니다"라고 선을 그었다.

차지호 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "그동안 제가 추진해 온 'AI 기본사회', 블랙록과의 AI 투자협약, 그리고 최근의 '글로벌 AI 허브' 구상은 모두 하나의 문제의식에서 출발했다"며 "AI가 소수의 이익을 위한 기술에 머물러서는 안 되며, 국민의 삶을 지키고 미래 세대의 기회를 넓히는 공공지능이 되어야 한다는 믿음"이라고 설명했다.

이어 "이러한 노력을 좋게 평가해 주신 데 대해서는 감사하게 생각한다"면서도 "혹시 이로 인해 저를 믿고 응원해 주신 오산 시민 여러분께서 걱정하시지는 않았을까 하는 마음으로 분명히 말씀드린다"고 했다.

차 의원은 "저는 오산 시민들께서 직접 선택해 주신 국회의원이자, 더불어민주당 오산지역위원장"이라며 "시민 여러분과 나눈 약속, 그리고 오산의 미래를 향한 책임을 결코 가볍게 여기지 않는다"고 강조했다.

그러면서 "제가 AI를 말하고, 글로벌 협력을 이야기하는 이유도 결국 오산의 미래와 맞닿아 있다"며 "우리 아이들이 더 큰 기회를 갖고, 시민 한 분 한 분의 삶이 더 안전하게 보장되며, 오산이 대한민국의 미래 산업과 새로운 성장의 중심으로 나아가도록 하기 위해서"라고 밝혔다.

차 의원은 다가오는 지방선거에 대해서도 언급했다. 그는 "이번 선거는 단순히 자리를 나누는 과정이 아니라, 오산의 변화를 실제로 만들어 갈 책임 있는 일꾼들을 선택하는 중요한 시간"이라며 "민주당 후보들이 경선을 통해 결정되면, 저는 오산지역위원장으로서 오산의 변화와 민주당의 승리를 위해 책임 있게 뛰겠다"고 다짐했다.

아울러 "정치는 가능성을 말하는 일이 아니라 책임을 증명하는 일"이라며 "확인되지 않은 이야기로 시민들께 혼란을 드리는 일은 없어야 한다"고 지적했다.

그는 "소문은 흔들 수 있어도, 책임은 흔들려서는 안 된다"며 "저는 언제나 그랬듯 지금 제게 주어진 일들에 최선을 다하겠다"고 말했다.

차 의원은 "오산에서 시작한 변화가 대한민국의 미래가 되고, 대한민국의 도전이 다시 오산의 기회로 돌아오도록 하겠다"고 덧붙였다.

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