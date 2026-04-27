올리고 사업 성장세 탄 에스티팜, 1분기 영업익 1024% 급증

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매출 670억원·영업익 115억원 기록



[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 에스티팜이 고마진 품목 중심의 매출 확대와 강달러 효과에 힘입어 올해 1분기 큰 폭의 실적 성장을 기록했다. 올리고핵산(Oligo) 사업의 안정적인 수주잔고와 상업화 프로젝트 확대를 바탕으로 연간 성장세도 이어갈 전망이다.

27일 에스티팜에 따르면 회사의 올해 1분기 연결 기준 매출은 670억원으로 전년 동기 대비 27.7% 증가했다. 영업이익은 115억원으로 1024.6% 늘었고, 당기순이익은 152억원으로 2044.8% 증가했다.

에스티팜 반월 전경 [사진=에스티팜]

회사는 고마진 품목 매출 확대와 강달러 영향으로 매출과 영업이익이 크게 증가했다고 설명했다. 연구인력 확충과 원료비 상승에도 불구하고 연결 기준 영업이익률은 17.2%, 별도 기준은 19.3%를 기록했다.

회사 측은 향후 계절성 완화와 함께 지속적인 호실적이 이어질 것으로 기대하고 있다. 해외 CRO 자회사도 매출 성장과 함께 영업 흑자를 달성했으며, 연내 손익분기점(BEP) 수준의 실적 달성이 예상된다고 밝혔다.

주력 사업인 올리고 부문 매출은 404억원으로 전년 대비 7.5% 증가했다. 이 가운데 상업 프로젝트 매출은 271억원으로 전체 올리고 사업부 매출의 약 67%를 차지했다. 일부 상업화 품목의 출하가 1분기에서 2분기로 지연됐으나 연간 매출 계획에는 영향이 없을 전망이다.

임상 프로젝트 부문에서는 지난해 확보한 4건의 프로젝트에서 매출이 발생했으며, 임상 포트폴리오 다각화도 이어지고 있다. 올해 3월 말 기준 올리고 수주잔고는 약 3400억원으로 집계됐으며, 이 가운데 약 80%가 상업화 프로젝트인 것으로 나타났다. 회사는 상업화 및 임상 프로젝트 확대를 통해 매출 변동성을 줄이고 안정적인 성장 기반을 강화할 수 있을 것으로 기대했다.

스몰몰레큘(Small Molecule) 사업 매출은 46억원으로 전년 대비 301.6% 증가했다. 회사는 올해 2건의 프로젝트에서 본격적인 상업화 물량 수요가 기대되는 만큼 지난해보다 큰 폭의 매출 성장을 전망했다. 올해 3월 말 기준 스몰몰레큘 부문 수주잔고는 약 800억원이다.

mRNA 등 신규 플랫폼 부문에서는 9억원의 매출을 기록했다. 기존 초기 연구 프로젝트 관련 캡핑(Capping) 매출뿐 아니라 sgRNA 초기 프로젝트 매출도 발생했다.

자회사 부문에서는 CRO 사업 등을 포함한 매출이 109억원으로 전년 대비 41.8% 성장했으며, 영업 흑자도 달성했다.

에스티팜 관계자는 "올해 주요 이벤트로는 현재 진행 중인 CDMO 프로젝트 가운데, 향후 3년 이내 5건 이상의 신약 승인 및 적응증 확대가 기대된다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com