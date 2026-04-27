미래에셋증권 RIA 잔고 2600억원 돌파

제도 시행 한 달 만에 달성

해외주식 매도금 1200억원 상회

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권의 국내시장복귀계좌(RIA) 누적 잔고가 제도 시행 한 달 만에 2600억원을 넘어섰다.



27일 미래에셋증권은 지난 26일 기준 RIA 잔고가 2600억원에 도달했다고 밝혔다.



미래에셋증권 RIA 잔고는 지난 3월 23일 제도 시행 이후 꾸준히 증가세를 기록 중이다. 첫날 147억원에서 출발한 잔고는 2주차에 1000억원, 한 달이 채 되기 전에 2000억원을 기록했으며, 이달 23일에는 2500억원을 달성했다. 누적된 해외주식 매도금액은 1200억원을 상회했다.

[사진=미래에셋증권]

해외주식 매도 후 국내 재투자가 가장 활발한 종목은 삼성전자와 SK하이닉스로, 두 반도체 대표주가 1, 2위를 차지했다.

RIA는 해외주식에 투자했던 자금을 국내 자본시장으로 유도하기 위해 정부가 올해 한시적으로 도입한 특별 계좌다. 고환율 기조가 지속되면서 국내 자금이 해외로 유출되는 상황을 완화하고, 외환시장 안정 및 국내 자본시장 활성화를 목적으로 설계됐다.

핵심 혜택은 해외주식 양도소득세 감면이다. 지난해 12월 23일 이전에 보유하던 해외주식을 RIA 계좌로 이관해 매도한 뒤 원화로 환전하고 국내 상장주식, 국내 주식형 펀드 및 ETF 등에 1년 이상 재투자하면 양도소득세를 최대 100%까지 공제받을 수 있다. 공제율은 매도 시점에 따라 1~5월 100%, 6~7월 80%, 8~12월 50%로 차등 적용된다.

가입 조건은 증권사별 1인 1계좌이며, 전 증권사 합산 납입 한도는 5000만 원이다. RIA 계좌 개설은 영업점 또는 모바일트레이딩시스템(MTS) 'M-STOCK'을 통해 신청할 수 있다.

dconnect@newspim.com