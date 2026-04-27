경남도, 시외버스 재정지원금 30억 조기 집행…유가 부담 완화

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시외버스 경영 상황 상시 모니터링

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 중동 정세 불안에 따른 국제 유가 급등으로 경영난을 겪는 시외버스 업계를 위해 재정지원금을 조기 집행한다고 27일 밝혔다.

경남도가 최근 중동 정세 불안으로 인한 국제 유가 상승과 이에 따른 유류비 부담 가중으로 경영난을 겪고 있는 도내 시외버스 업계를 위해 재정지원금을 조기 집행한다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

도는 이번 조치를 통해 운수 업계의 유류비 부담을 선제적으로 완화하고 도민의 안정적인 대중교통 이용 환경을 조성할 계획이다.

도는 당초 올해 1월 61억 원을 지원한 데 이어 오는 9월 예정됐던 30억 원 규모의 재정지원금을 4월 내로 앞당겨 집행하기로 결정했다.

최근 중동 지역의 긴장 고조로 유가가 불안정한 흐름을 보이자 운송 원가 비중이 높은 유류비 부담이 업계의 경영난을 가중하고 있다는 판단에서다.

도는 이번 조기 집행을 시작으로 시외버스 업계의 경영 상황을 상시 모니터링할 방침이다. 아울러 향후 고유가 상황이 지속될 경우 추가적인 한시 재정지원 예산 편성을 적극적으로 검토하여 대중교통 체계의 공공성과 효율성을 확보할 계획이다.

박성준 교통건설국장은 "재정지원금 조기 집행으로 유류비 부담을 겪는 시외버스 업체에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 도민의 발인 대중교통이 차질 없이 운행되도록 경영 안정화와 서비스 품질 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com