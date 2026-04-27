미래에셋증권, 테마 ETF 집중 투자 랩 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체·방산·원자력 등 주도 테마 선별…시장 모멘텀 반영 수시 리밸런싱

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권이 국내 증시의 주도 테마 상장지수펀드(ETF)에 집중 투자하는 자문형 랩어카운트 '코리아액티브테마ETF랩'을 출시했다고 27일 밝혔다.

미래에셋자산운용의 자문을 바탕으로 시장을 주도하는 핵심 테마를 선별해 소수 ETF에 집중 투자하고, 시장 변화에 따라 비중을 탄력적으로 조정하는 액티브 전략을 특징으로 한다.

상품은 단기 이벤트성 테마나 저평가 턴어라운드 종목보다 추세적인 이익 성장, 글로벌 내러티브, 관련 종목군의 확산 여부를 종합 분석해 시장 주도력이 높은 테마에 집중한다. 반도체, 방산·우주, 원자력, 로보틱스 등이 주도 테마 후보군으로 제시됐다.

[사진=미래에셋증권]

포트폴리오는 일반 분산형 상품과 달리 시장 모멘텀이 가장 강한 테마에 높은 비중을 부여한다. ETF 수급 데이터, 가격 모멘텀, 주도 종목 수 변화, 이익 추정치 변화 등을 반영한 수시 리밸런싱이 진행되며, 시장 위험이 높아지면 현금성 자산 비중을 확대해 하방 변동성을 관리한다.

박건엽 미래에셋증권 고객자산운용본부장은 "국내 상장 ETF 수가 빠르게 늘어나면서 ETF 선별 역량과 운용 민첩성이 더욱 중요해졌다"며 "단순 지수 추종을 넘어 시장을 주도하는 테마를 선별하고 이를 적극적으로 교체·조정하는 전략의 차별성이 부각될 것"이라고 말했다.

수수료는 일반형 연 2.0%(분기 0.5% 후취), 혼합형 연 1.0%(분기 0.25% 후취)이며, 성과보수는 고객과 개별 합의한다. 이 랩계약은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 자산가격 변동과 환율 변동 등에 따라 투자 원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있다.

dconnect@newspim.com