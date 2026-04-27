대전시교육청, 1차 추경 1550억원 ↑…총 3조692억 제출

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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 2026년도 제1회 추가경정예산안을 본예산 대비 5.3% 증액된 3조 692억 원으로 편성해 시의회에 제출했다고 27일 밝혔다.

이번 예산안은 ▲고유가와 물가 상승에 따른 학교 현장 부담 완화▲미래 교육 기반 확충 및 맞춤형 학생 지원 강화▲안전하고 건강한 교육 환경 조성 등으로 중앙정부 이전수입 대비 1550억 원이 증가한 규모로 편성됐다.

대전시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB]

세출 예산 주요 내역을 살펴보면 먼저 물가 상승 등 어려운 여건 속에서도 학생 교육 활동을 안정적으로 지원하기 위해 공공요금 지원 등 학교 운영비 138억 원이 증액됐다.

이어 미래 교육 기반 확충 및 맞춤형 학생 지원 강화를 위해 학교 무선 인프라 확충 182억 원, 맞춤형 프로그램 이용권 지원 등 방과 후·돌봄 운영 48억 원, 교육 취약 학생의 맞춤형 교육 기회 보장 지원 30억 원 등 총 357억 원이 편성됐다.

이밖에도 안전하고 건강한 교육 환경 조성을 위해 ▲급식 조리실 환기 설비 개선 및 급식 기구 교체▲노후 냉난방기 교체▲시설 안전 제고▲기타 교육 환경 개선 사업 등 총 623억 원이 반영됐다. 아울러 계약제 교원과 교육공무직 등 인건비 116억 원과 기타 교육 행정 사업 등 316억 원도 추가로 편성됐다.

최현주 대전시교육청 기획국장은 "이번 제1회 추경예산안은 정부 추경에 따라 증액 교부된 재원을 효율적으로 배분해 물가 상승 등 어려운 상황에서도 교육 활동이 안정되게 운영될 수 있도록 현장 지원에 중점을 뒀다"며 "편성된 예산을 신속하고 내실 있게 집행해 학생들이 미래 역량을 마음껏 키울 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 이번 제1회 추경예산안은 대전시의회 교육위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 오는 28일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

jongwon3454@newspim.com