"장마 전에 끝낸다"…충남도, 재해복구 현장 선제 점검

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 여름철 집중호우와 태풍에 대비해 재해 복구 사업장 전반에 대한 안전 점검에 나섰다.

충남도는 27일 용현교와 명천도로 일원에서 재해 복구 사업장 현장 점검에 나섰다고 밝혔다.

재해 복구 현장 점검. [사진=충남도] 2026.04.27 gyun507@newspim.com

이날 점검에는 최동석 도 건설교통국장을 비롯해 관계 공무원과 건설 현장 관계자 등 10여 명이 참석했으며 공사 진행 상황 보고와 함께 취약 구간 안전 점검이 병행됐다.

도는 지난해 호우로 피해를 입은 도내 36개 복구 사업장에 대해 6월 이전 공사를 마무리한다는 방침이다. 장마철 이전에 주요 공정을 완료해 추가 피해를 사전에 차단하겠다는 전략이다.

아울러 상습 침수 구간에 대한 도로 통제 및 우회도로 지정 운영 계획도 재정비해 재난 발생 시 즉각 대응할 수 있는 체계를 구축할 계획이다.

최동석 국장은 "집중호우 시 피해가 우려되는 취약 구간에 대해서는 사전 안전 조치를 강화하고 비상 대응 체계를 점검해 예방 중심 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 충남도는 지난 13일부터 다음달 22일까지를 '봄철 도로 정비 기간'으로 정하고 비탈면과 배수시설, 교량·터널 등 도로 시설물을 일제 점검·정비 중이다.

gyun507@newspim.com