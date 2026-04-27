JW중외제약, 통풍신약 '에파미뉴라드' 3상 마지막 환자 투약 완료

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연말 결과보고서 도출 목표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 통풍치료제 후보물질 '에파미뉴라드(코드명 URC102)'의 다국가 임상 3상에서 마지막 환자 투약을 완료했다고 27일 밝혔다.

에파미뉴라드는 hURAT1(human uric acid transporter-1)을 선택적으로 저해하는 기전의 요산 배설 촉진제다. 혈액 내 요산 농도가 비정상적으로 높은 고요산혈증 및 통풍 질환을 대상으로 개발 중인 경구용 신약 후보물질이다.

[사진=JW중외제약]

JW중외제약은 지난 2022년 식품의약품안전처로부터 에파미뉴라드의 다국가 임상 3상 시험계획(IND)을 승인받은 뒤 한국과 대만, 태국, 말레이시아, 싱가포르 등 아시아 5개국에서 통풍 환자를 대상으로 임상을 진행해왔다.

이번 임상 3상은 기존 치료제인 페북소스타트 대비 에파미뉴라드의 혈중 요산 감소 효과와 안전성을 평가하기 위해 설계됐으며, 지난 23일 말레이시아에서 마지막 환자 투약을 마쳤다.

통풍은 체내에서 생성된 요산이 원활히 배출되지 않고 축적되면서 발생하는 대사질환이다. 혈액이나 관절액 내 요산이 결정 형태로 남아 연골이나 관절 주위 조직, 피하조직 등에 침착되면 염증과 통증을 유발한다.

특히 배출저하형 통풍 환자의 경우 요산 배설을 촉진하는 치료 옵션에 대한 수요가 크지만, 기존 치료제는 신장이나 간 안전성 우려로 처방에 제한이 있었다.

JW중외제약은 이러한 미충족 의료 수요를 고려해 에파미뉴라드를 개발하고 있다. 앞서 진행한 임상 2상에서는 1차 및 2차 유효성 평가변수를 모두 충족했으며, 안전성과 내약성도 확인했다. 임상 3상 과정에서 약물 안전성을 독립적으로 검토하는 미국 안전성모니터링위원회(DSMB)는 여러 차례 회의를 통해 임상을 계획대로 지속할 것을 권고했다.

JW중외제약은 최근 미국 특허청(USPTO)에 에파미뉴라드의 용도(용법·용량) 특허도 등록했다. 이에 따라 미국 시장 내 독점 기간은 기존 2029년에서 2038년까지 연장됐다. 해당 특허는 한국과 미국, 캐나다, 호주 등 총 18개국에 등록됐으며 유럽과 일본, 중국 등 11개국에서는 심사가 진행 중이다.

회사는 마지막 환자 투약 완료 이후 후속 관찰과 데이터 정리를 거쳐 올해 말 결과보고서를 도출할 계획이다.

JW중외제약 관계자는 "에파미뉴라드 임상 3상의 마지막 환자 투약이 완료됨에 따라 연말 결과보고서 도출을 목표로 후속 관찰과 데이터 분석에 집중할 예정"이라며 "통풍 치료 분야의 미충족 의료 수요를 해결할 수 있는 새로운 치료 옵션으로 개발해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com