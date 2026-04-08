JW중외제약, 여성 철결핍 인식 개선 캠페인 'Her Story' 전개

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자궁근종·자궁선근증 환자 관리 필요성 강조

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 대한자궁근종선근증학회와 함께 여성 철결핍 질환 인식 개선 캠페인 'Her Story'를 전개한다고 8일 밝혔다.

이번 캠페인은 여성에게 비교적 흔하지만 증상이 뚜렷하지 않아 간과되기 쉬운 철결핍 질환의 중요성을 알리기 위해 마련됐다. 특히 자궁근종 및 자궁선근증 환자에게 동반될 수 있는 철결핍과 철결핍성 빈혈의 조기 진단과 관리 필요성을 전달하는 데 초점을 맞췄다.

JW중외제약 'Her Story' 캠페인 [사진=JW중외제약]

자궁근종은 자궁 근육층에 발생하는 비암성 종양으로 월경량 증가나 골반 압박감 등의 증상을 동반할 수 있다. 자궁선근증은 자궁내막 조직이 자궁 근육층으로 침투해 통증과 과다월경 등을 유발하는 질환이다. 두 질환 모두 월경 과다로 이어질 수 있어 철결핍 및 철결핍성 빈혈 위험을 높일 수 있는 만큼, 증상 관리와 함께 철분 상태 확인과 적절한 관리가 중요하다는 설명이다.

양측은 이번 캠페인을 통해 철결핍 질환에 대한 인지도를 높이고 정확한 검사와 적절한 치료의 중요성을 전달하는 환자 중심 커뮤니케이션을 전개할 계획이다.

캠페인은 오프라인 강연과 디지털 콘텐츠, 환자 대상 교육 자료 배포 등으로 구성된다. 오프라인 강연에서는 여성 질환 및 철결핍 질환 관련 전문의가 질환 특성과 관리 필요성을 설명하고, 이해를 돕기 위한 관리 방법도 안내할 예정이다.

또 일반 대중과의 접점을 확대하기 위해 인플루언서 협업 콘텐츠를 제작하고, 전문 의학 채널을 통해 의료진이 참여하는 영상 콘텐츠도 선보인다. 이를 통해 철결핍 질환의 증상과 관리 필요성, 치료 인식 개선 메시지를 전달한다는 방침이다.

이와 함께 책자, 포스터, 미니 배너 등 다양한 형태의 홍보물을 제작해 의료기관 내원 환자 대상 교육 자료로 활용할 예정이다.

양측은 철결핍이 조기 진단과 적절한 치료를 통해 관리 가능한 질환이라는 점을 알리고, 환자와 의료진 간 소통을 확대한다는 계획이다.

JW중외제약 관계자는 "이번 캠페인은 상대적으로 주목받지 못했던 여성 철결핍 질환의 중요성을 쉽게 전달하고, 자궁근종·자궁선근증 환자의 관리 필요성을 알리기 위해 기획됐다"며 "앞으로도 환자들이 질환을 올바르게 이해하고 필요한 검사와 치료로 이어질 수 있도록 관련 정보를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com