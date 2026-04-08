'성남시장 출마' 김병욱, 청년배당 부활 약속…만 24세 청년 연 100만원 지급

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"국민의힘, 李 정책 지우기…청년배당 폐지는 퇴행적 결정"



[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김병욱 더불어민주당 성남시장 예비후보가 8일 '청년배당 부활' 정책을 주요 공약으로 내걸었다.

김 후보는 이날 자신의 유튜브 채널 '김병욱TV'를 통해 지난 2023년 폐지됐던 성남시 청년배당 정책을 재활성화 시키겠다고 약속했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 김병욱 더불어민주당 의원. 2024.02.14 leehs@newspim.com

청년배당은 만 24세 청년에게 연 100만원을 지급하는 제도로, 지난 2016년 당시 성남시장을 역임한 이재명 대통령이 전국 최초로 도입했다. 이는 청년들의 경제적 부담을 덜고 자기개발과 사회진입을 돕는 대표적인 청년정책으로 평가받아 왔다.

김 후보는 청년배당 정책 재활성화를 위한 구체적인 실행방안을 제시했다.

먼저 청년배당 조례를 신속히 다시 제정하여 시행과 예산 지원의 법적 근거를 마련하고, 만 24세 청년들을 대상으로 지급하겠다는 방침이다.

김 후보는 제도가 폐지되면서 지난 3년간 혜택을 받지 못한 성남 청년들에게도 임기 내 순차적으로 소급 지급하는 방안을 검토하겠다고 내걸었다.

청년배당 정책은 지난 2023년 국민의힘 소속 신상진 시장이 들어서면서 성남에서 폐지됐다.

이를 두고 김 후보는 "같은 국민의힘 소속 경기 기초단체장들도 재정 여력에 따라 제도를 실시하고 있는데, 유독 성남시만 이를 폐지해 전혀 실시하지 않는 것은 오로지 '이재명표 정책 지우기'에만 혈안이 된 것이라 볼 수밖에 없다"고 꼬집었다.

이어 "성남은 전국 최고 수준의 재정자립능력을 가진 도시인만큼, 청년배당 폐지는 단순한 행정과 재정의 문제가 아니다"라며 "이는 청년의 기회를 빼앗고 성남의 미래를 짓밟는 퇴행적 결정"이라고 목소리를 높였다.

또한 김 후보는 "청년배당의 부활은 단순한 복지정책을 넘어, 잘못된 시정으로 무너진 청년들의 기회를 되돌리는 사회정의의 문제"라고 강조했다.

한편, 청년배당을 공약으로 제시한 김병욱 예비후보는 향후 재개발·재건축, 교통, 교육, 복지 등 성남시민의 주요 관심사에 관하여 다른 정책도 순차적으로 발표할 예정이다

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