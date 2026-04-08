"6개월 수장 공백" LH, 신임 사장 재공모…16일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- LH가 8일 신임 사장 재공모에 나섰다.
- 16일까지 공개모집하며 3년 임기 수행한다.
- 임추위가 서류·면접 심사 후 상반기 취임 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)가 8일 신임 사장 재공모에 나섰다.
8일 한국토지주택공사(LH)에 따르면 이날부터 오는 16일까지 사장을 공개모집한다고 공고했다.
사장은 3년 임기를 수행한다. 경영 실적 평가에 따라 1년 단위 연임이 가능하다.
선임 절차는 임원추천위원회가 맡는다. 서류 심사와 면접 심사를 실시한다.
통상 선임에는 2~3개월이 소요되는 만큼 이르면 상반기 중 취임이 가능할 것으로 예상된다.
앞서 윤석열 정부 시절인 2022년 11월 LH 수장을 맡게 된 전임 이한준 사장은 임기 만료 약 3개월을 앞두고 사의를 표명했으나 사표가 수리되지 않다가 지난해 10월 30일 면직안이 재가됐다.
이후 LH는 같은해 11월 신임 사장을 공모하고, 12월 임추위가 3명을 후보로 추천했지만 정부는 후보군이 모두 LH 내부 출신 인사라는 점에서 반려했던 것으로 알려졌다.
이 전 사장이 사의를 표명한 이후 사장 직무대행을 맡았던 이상욱 부사장도 지난 1월 사의를 밝히면서, 현재는 조경숙 주거복지본부장이 후임 직무대행을 맡는 이른바 '대행의 대행' 체제가 이어지고 있다.
min72@newspim.com