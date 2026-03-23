LH '책임경영' 서약식…"수도권 부동산시장 안정 선도"

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)는 수도권 부동산 시장 안정, 균형발전, AI·안전 등 정부 국정과제의 조속한 성과 창출을 다짐하는 '2026 책임경영 서약식'을 개최했다고 23일 밝혔다.

23일 진주 LH 본사에서 열린 '2026 책임경영 서약식'에서 조경숙 LH 사장 직무대행(왼쪽에서 세번째)를 비롯해 본부장들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=LH]

서약식에는 조경숙 LH 사장 직무대행을 포함한 경영진과 지역본부장 등 간부 직원 100여명이 참석했다.

중점과제는 총 256개로 ▲신속한 주택공급 ▲공공주택 품질 제고 ▲5극 3특 연계 지역경제 활성화 ▲AI 대전환 등 각 본부에서 마련한 실행방안으로 구성됐다.

우선 LH는 올해 전국에서 건설형 주택 5만2000가구, 신축 매입임대 4만4000가구 등 총 9만6000가구 착공을 추진한다. 이 가운데 수도권 물량은 8만6000가구로, 기존 '9·7 대책' 목표보다 5000가구 늘려 공급 부족 해소에 집중할 방침이다. 특히 민간에 공동주택용지를 매각하는 기존 방식에서 벗어나 LH가 직접 주택을 건설하는 '직접시행' 방식으로 전환해 공급 속도를 끌어올린다.

서울 서리풀지구와 광명시흥 등 핵심 입지는 사업 일정을 단축해 조기 착공 기반을 마련하고, 도심 복합사업과 공공정비사업 등도 선행 절차를 앞당겨 공급 확대에 속도를 낼 계획이다.

공공임대 품질 개선과 취약계층 주거지원도 강화한다. LH는 공공임대주택의 물량 확대를 넘어 '살고 싶은 임대주택'으로의 전환을 추진한다. 입지와 면적, 디자인, 서비스 등 전반적인 품질을 개선해 공공임대에 대한 인식을 바꾸겠다는 목표다.

이를 위해 중산층도 거주할 수 있는 중대형 평형 공공임대를 확대하고, 역세권 민간 부지를 LH 직접시행으로 전환해 공공임대를 핵심 입지에 배치할 방침이다.

주거 취약계층 지원도 강화한다. 올해 전세임대 3만8000가구, 건설·매입임대 3만7000가구 입주자를 모집하고, 전세사기 피해주택 7500가구 이상을 매입할 계획이다. 영등포 쪽방촌 정비사업도 연내 착공한다.

지역 균형발전을 위한 '5극 3특' 정책과 연계해 지방 경제 활성화도 추진한다. LH는 지방권 국가첨단 산업단지 13개 조성 사업을 속도감 있게 추진하고, 일부 지역은 연내 산업단지계획 승인까지 마칠 계획이다.

대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 등 국가 중추시설이 들어설 국가상징구역을 차질없이 조성한다.

지방 미분양 주택 매입은 정부와의 협의를 통해 대상을 확대한다. 권역별 설명회 개최 등 홍보를 강화해 올해 5000호 매입 목표를 차질없이 완수할 계획이다.

정부의 AI대전환(AX) 정책에 발맞춰 건설현장·임대주택의 CCTV 영상을 AI로 분석하고, 화재감지기 등 IoT 센서 데이터를 자동 계측해 위험 상황을 관리자에게 실시간으로 알리는 '늘봄 A-Eye' 운영을 전국 건설현장과 지방 매입임대주택에 본격 적용한다.

또 AI 상담사가 365일 24시간 응대하는 AI콜센터를 구축하고 AI·빅데이터 기반의 수요 예측형 난방제어 시스템을 개발함으로써 입주민의 에너지비용 절감을 도모한다.

조경숙 LH 사장 직무대행은 "올해 중점과제 256개를 반드시 완수해 국민 주거생활 향상과 수도권 부동산 시장 안정에 기여하겠다"고 말했다.

min72@newspim.com