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폭스바겐코리아, '투아렉 파이널 에디션' 고객 인도 개시...1억642만원부터

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  • 폭스바겐코리아가 8일부터 플래그십 SUV 투아렉의 마지막 모델인 파이널 에디션 고객 인도를 개시했다.
  • 투아렉은 2002년 출시 이후 24년간 3세대에 걸쳐 120만대 이상 판매되며 다카르 랠리 3회 연속 우승 등 다양한 기록을 세웠다.
  • 파이널 에디션은 IQ.라이트 HD 매트릭스 헤드라이트, 에어 서스펜션, IQ.드라이브 등 첨단 사양을 탑재하고 프레스티지 1억642만원부터 판매된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

24년 여정 피날레 장식하는 '투아렉 파이널 에디션' 출시

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폭스바겐코리아가 플래그십 SUV 투아렉의 마지막 여정을 기념하는 '투아렉 파이널 에디션(Touareg FINAL EDITION)'의 고객 인도를 개시한다.

투아렉은 2002년 글로벌 시장에 처음 출시된 폭스바겐 브랜드 최초의 SUV다. 투아렉은 지난 24년간 3세대에 걸쳐 전 세계 누적 120만대 이상 판매되며 브랜드를 대표하는 플래그십 모델로 자리매김해 왔다.

투아렉은 대형 여객기 보잉 747 대형 여객기 견인, 세계적인 오프로드 레이스 다카르 랠리 3회 연속 우승, 자율주행 챌린지 우승 등 자동차 역사에 남을 다양한 기록을 세우며 폭스바겐의 기술력과 도전 정신을 상징해 왔다. 2026년 생산 종료를 앞두고 이번에 선보이는 투아렉 파이널 에디션은 24년간 이어져 온 투아렉 역사의 한 페이지를 마무리하는 스페셜 모델이다.

8일 폭스바겐코리아에 따르면 이날부터 국내 순차적으로 인도되는 투아렉 파이널 에디션은 지난 24년간 투아렉이 쌓아온 헤리티지를 기념하는 전용 레터링이 차량 곳곳에 적용됐다.

우선 차량의 외관 윈도우 프레임에서 레이저로 각인된 'FINAL EDITION' 레터링을 볼 수 있다. 실내에는 동일한 레터링이 음각된 가죽 기어 레버를 비롯해 일루미네이티드 도어 스커프 및 일루미네이티드 인테리어 데코에도 동일한 레터링을 적용하여 파이널 에디션만의 특별함을 강조한다.

투아렉 파이널 에디션은 두개의 SCR 촉매 변환기가 장착된 혁신적인 '트윈도징 테크놀로지' 시스템이 적용되어 강력한 구동력과 효율성을 겸비한 EA897 evo3 V6 3.0 TDI 엔진을 탑재했다. 상시 사륜구동 시스템과 8단 자동 변속기의 결합으로 최고출력 286마력(PS), 1750~3250rpm의 넓은 영역에서 61.2 kg.m의 최대토크를 발휘해 어떠한 주행 환경에서도 효율적이고 강력한 구동력을 제공한다. 공인 연비는 복합 10.8km/l(도심 9.6km/l, 고속 12.8km/l)이다.

폭스바겐코리아플래그십 SUV '투아렉 파이널 에디션' [사진=폭스바겐코리아]

폭스바겐의 기술력을 상징하는 투아렉의 첨단 사양들도 빠짐없이 적용된다. 특히 브랜드 최초로 탑재된 첨단 지능형 라이팅 시스템 'IQ.라이트 HD 매트릭스 헤드라이트'는 3만8000개 이상의 인터랙티브 LED가 운전자에게 최적의 시야를 제공한다.

또한 전 트림에 에어 서스펜션과 올 휠 스티어링 시스템을 기본 적용해 온·오프로드를 아우르는 뛰어난 주행 성능과 승차감, 주행 안정성을 구현했다. 차체 제어 시스템과 연동된 '루프 로드 센서'를 통해 다양한 노면 상황에서도 안정적인 주행을 지원한다.

투아렉 파이널 에디션에는 폭스바겐이 자랑하는 최첨단 운전자 보조 시스템 'IQ. 드라이브'가 전 트림에 기본 탑재됐다.

교차로 교통상황을 감지해 전방 사각의 위험을 경고하거나 긴급 제동해주는 '전방 크로스 트래픽 어시스트'를 비롯해 카메라 및 센서, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 레인 어시스트 등 주행 보조 시스템을 통합하여 능동적으로 주행을 보조하는 '트래블 어시스트', 기본/전방/후방/측방 모든 영역에서 사고 위험에 대응해 탑승자를 보호하는 '프로액티브 탑승자 보호 시스템 (Pre Crash 360º)'가 탑재됐다.

이 외에도 사이드 어시스트, 레인 어시스트, 후방 트래픽 경고 시스템, 파크 어시스트 플러스, 에어리어 뷰 등 운전자의 편안하고 안전한 주행을 도와주는 다양한 기능이 기본 적용됐다.

실내에는 12인치 디지털 콕핏과 15인치 인포테인먼트 시스템, 헤드업 디스플레이가 결합된 '이노비전 콕핏'이 적용돼 직관적인 사용자 경험을 제공한다. 전 트림에 '다인오디오 컨시퀀스(DYNAUDIO Consequence)' 사운드 시스템이 제공되고, 열선, 통풍, 마사지, 메모리, 4way 럼버 서포트 기능이 탑재된 앞좌석 18 way 에르고 컴포트(ErgoComfort) 시트, 4존 클리마트로닉 자동 에어컨, 파노라마 선루프 및 소프트 도어 클로징 등 프리미엄 편의 사양이 기본 적용돼 편리하고 쾌적한 환경을 제공한다.

폭스바겐 투아렉 파이널 에디션은 ▲프레스티지 ▲R-Line 두 가지 트림으로 출시된다. 투아렉 파이널 에디션의 가격은 프레스티지 1억642만1000원, R-Line 1억1650만6000원(개별소비세 3.5% 적용 기준)이다. 폭스바겐코리아는 구매 고객에게 ▲5년/15만 km 무상 보증 연장 프로그램과 사고 수리 시 자기부담금을 지원하는 ▲자기부담금 지원 프로그램(최초 1년, 사고 1회당 50만 원 한도)를 제공해 차량 유지 보수 비용의 부담을 낮췄다.

투아렉 파이널 에디션에 대한 보다 자세한 정보는 폭스바겐코리아 공식 홈페이지 및 전국 폭스바겐코리아 공식 전시장을 통해 확인할 수 있다.

 

y2kid@newspim.com

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SK 73년 역사 속 최고의 승부수는? [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 재계 2위 SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새긴다. 중동 전쟁 후폭풍에 대내외 경제 여건이 악화된 가운데, 차분히 기념식을 챙기며 SK그룹 특유의 SKMS(SK Management System) 정신을 강조한다. 8일 재계에 따르면, SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 창업회장과 선대회장을 기리는 '메모리얼 데이'를 비공개로 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장) 등 SK 오너 일가와 일부 경영진이 참석할 것으로 알려졌다. 행사가 열리는 선혜원은 최종건 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK그룹은 해마다 창립 기념일에 선혜원에서 비공개 행사를 통해 그룹의 정체성과 경영 방향을 점검해 왔다. ◆ 1953년 4월 8일 창업주 최종건 회장이 세운 선경직물이 그룹 모태 SK그룹은 한국전쟁 직후인 1953년 4월 8일, 창업주인 최종건 회장이 설립한 선경직물(현 SK네트웍스)이 모태다. 선경직물은 나일론을 만들며 본격적인 섬유기업으로 빠르게 성장, SK그룹의 초석을 쌓았다. 1973년 동생 최종현 선대회장은 SK(당시 선경)를 세계 일류의 에너지·화학 회사로 키우기 위해 발 벗고 뛰었다. 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션)를 인수하고 해외 유전 개발에 나섰다. 서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB] 현 최태원 회장의 부친인 최종현 회장은 정유화학에서 멈추지 않고 통신에 눈을 돌렸다. 1992년 노태우 정부 때 제2이동통신사업자로 선정됐지만 특혜 시비로 1주일만에 사업권을 자진 반납해야 했다. 이후 1994년 민영화되며 매물로 나온 한국이동통신(현 SK텔레콤)경쟁 입찰에 참여해 경영권을 확보했다. 현재 SK그룹의 핵심으로 꼽히는 반도체 사업 역시 최종현 회장이 1978년 선경반도체가 출발점이다. 다만 당시엔 전 세계를 강타한 2차 오일쇼크로 꿈을 접어야 했다. 최종현 회장의 의지는 2011년 최태원 회장이 하이닉스를 인수하면서 실현됐다. 최태원 회장은 2012년 SK하이닉스 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 언급하기도 했다. 아버지인 최종현 회장의 경영철학은 1998년, 38세의 나이에 SK그룹을 이어받은 최태원 회장이 이어가고 있다. ◆ 최태원 회장, 2012년 하이닉스반도체 인수 '신의 한수' SK그룹은 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션) 인수를 시작으로 적극적 인수합병(M&A)을 통해 재계 2위 그룹으로 성장했다. 특히 반도체 불황이던 지난 2012년 하이닉스 인수를 통해 그룹 체질을 바꿨다. 현재는 지주회사인 ㈜SK를 중심으로 에너지, 정보통신, 반도체, 배터리, 바이오 등을 주력 사업으로 하고 있다. 그 동안 세 차례 대형 인수합병(M&A)을 통해 삼성에 이은 재계 2위 그룹으로 성장했다는 것이 재계의 일반적 평가다. 특히 최태원 회장이 주도한 지난 2012년의 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수는 '신의 한수'로 꼽힌다. 당시만 해도 반도체 업황이 좋지 않았고, 통신과 정유 등 기존 사업과의 시너지 효과가 불분명 하다는 이유로 부정적인 여론이 많았다. 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌 DB] 그러나 최태원 회장은 "(당시 반도체업계 3위 일본 엘피다 파산으로) 반도체 시장 경쟁자가 줄었고 반도체 산업 특성상 신규 진입자가 뛰어들 가능성은 사실상 없다. 게다가 하이닉스가 지금은 실적이 나쁘지만 경쟁력은 여전히 뛰어나다"며 3조원을 들여 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하고 있다. 올해 초 최태원 회장은 신년사에서 "AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자"라며 '승풍파랑'(乘風破浪)의 도전을 강조했다.  재계 한 관계자는 "SK그룹은 AI의 핵심인 반도체(SK하이닉스)와 통신(SK텔레콤), 에너지 인프라(SK이노베이션)까지 'AI 밸류체인'을 두루 갖춘 대기업으로 세계적으로도 손꼽힌다"라고 말했다. tack@newspim.com 2026-04-08 10:27
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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