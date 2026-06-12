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2026.06.12 (금)
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[채권/외환] 美·이란 협상 진전 기대에 미 달러·국채 금리 동반 하락

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AI 핵심 요약

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  • 트럼프 대통령이 11일 대이란 추가 공습을 전격 철회하고 외교협상 진전을 밝혔다.
  • 중동 긴장 완화로 미 국채금리와 달러화가 동반 하락하고 위험자산 선호가 회복됐다.
  • 시장 관심은 다음 주 열릴 연준 FOMC와 일본은행 회의 결과로 이동했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프, 대이란 공습 전격 철회
12월 금리인상 확률도 68%→55%로 하락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률과 달러화가 11일(현지시간) 동반 하락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 예정됐던 대이란 추가 공습 계획을 전격 철회하고 이란과의 외교 협상이 진전을 보이고 있다고 밝히면서 중동 리스크가 완화된 영향이다. 시장에서는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성도 낮춰 반영했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이란과의 협상이 최고 지도부 차원까지 진전됐으며 중동 주요 국가들의 지지를 받고 있다고 밝혔다. 이에 따라 수시간 내로 예정됐던 미국의 대이란 추가 공습은 취소됐다.

이란 반관영 파르스 통신도 테헤란이 협상안을 승인할 가능성이 높다고 보도하면서 시장에서는 3개월 넘게 이어진 전쟁이 외교적 돌파구를 맞을 수 있다는 기대가 확산됐다. 다만 협상 타결 여부와 세부 내용은 아직 공개되지 않았다.

미 국채 10년물 금리 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.06.12 koinwon@newspim.com

트럼프 대통령의 발언 이후 시장은 연준의 추가 긴축 가능성을 낮춰 반영했다.

연방기금금리 선물시장에서 12월 금리 인상 가능성은 이날 초반 68%에서 55%로 하락했다.

뉴욕 채권시장에서 연준 정책에 민감한 미국 2년물 국채 수익률은 5.5bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.072%를 기록했다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률도 7.3bp 내린 4.467%로 떨어졌다.

2년물과 10년물 금리 차는 39.5bp로 축소되며 수익률곡선은 다소 평탄화됐다.

◆ 국채금리 하락…연준 긴축 전망도 후퇴

 

미슐러 파이낸셜 그룹의 글로벌 금리거래 책임자 톰 디 갈로마는 "분기 말과 반기 말 포트폴리오 리밸런싱 수요도 국채 매수를 뒷받침하고 있다"고 설명했다.

앞서 국채 금리는 5월 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 높은 전월 대비 1.1% 상승을 기록하며 오름세를 보였지만, 지정학적 긴장 완화 기대가 이를 상쇄했다.

한편 미국 재무부가 실시한 220억달러 규모의 30년물 국채 입찰은 응찰률이 2.33배에 그치며 부진한 수요를 나타냈다. 반면 앞서 실시된 390억달러 규모의 10년물 국채 입찰과 580억달러 규모의 3년물 입찰은 양호한 수요를 기록했다.

◆ 달러 약세·금값 급등…위험자산 선호 회복

중동 긴장 완화 기대는 외환시장에서도 뚜렷하게 반영됐다.

주요 6개 통화 대비 미 달러화의 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 0.41% 하락한 99.64를 기록하며 약 일주일 만의 최저 수준으로 내려왔다.

달러는 스위스프랑 대비 0.68% 하락한 0.7948프랑을 기록했고, 유로화는 달러 대비 0.42% 상승한 1.1582달러, 엔화는 달러 대비 0.49% 상승한 달러당 159.73엔을 기록했다.

모넥스 USA의 후안 페레스 트레이딩 책임자는 "시장은 긴장 고조 뒤 긴장 완화가 이어지는 패턴에 익숙해지고 있다"며 "평화협정 기대가 높아질수록 위험자산 선호가 살아나고 달러에는 부정적으로 작용한다"고 말했다.

배녹번 글로벌 포렉스의 마크 챈들러 수석 시장전략가도 "트럼프 대통령의 공습 철회 발언 이후 투자자들이 위험자산 매수에 나서면서 달러 매도가 나타났다"고 분석했다.

실제로 뉴욕증시에서는 위험선호 심리가 회복되며 나스닥지수가 2.5% 급등했고, 주요 3대 지수 모두 상승 마감했다.

달러/원 환율은 12일 오전 7시 11분 기준 전장 대비 0.43% 하락한 1518원을 가리키고 있다.

◆ 다음 주 FOMC·BOJ 회의 주목

시장 관심은 다음 주 열리는 주요 중앙은행 회의로 이동하고 있다.

연준은 케빈 워시 의장 취임 이후 첫 연방공개시장위원회(FOMC)를 개최한다. 로이터 설문조사에 따르면 대다수 경제학자는 연준이 올해 남은 기간 금리를 동결할 것으로 전망하고 있다.

다만 금리선물 시장은 여전히 12월 금리 인상 가능성을 상당 부분 반영하고 있다.

일본은행(BOJ) 역시 다음 주 통화정책회의를 개최할 예정이다. 시장에서는 추가 금리 인상을 예상하고 있지만 우에다 가즈오 총재가 치료를 위해 입원하면서 회의에 참석하지 못할 것으로 알려졌다.

koinwon@newspim.com

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스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
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윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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