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JW중외제약, R&D 투자 14% 돌파…신약 성과 가시화 주목

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연내 통풍 신약 3상 데이터 발표 예고
신약 개발·오리지널 도입 '투트랙' 전략

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약이 매출 대비 연구개발(R&D) 투자 비중을 14%까지 끌어올리며 신약 개발에 속도를 내고 있다. 통풍·탈모 치료제 등 주요 신약 후보물질의 임상 진입에 이어 데이터 발표가 예고되면서 R&D 투자 성과에 대한 기대가 모인다.  

19일 JW중외제약 2025년 사업보고서에 따르면 회사의 지난해 연구개발비는 1079억원으로 집계됐다. 이는 전년(832억원) 대비 약 30% 증가한 규모로 2023년(740억원) 이후 3년 연속 규모가 늘어났다.

[사진=JW중외제약]

매출 대비 연구개발비 비중 역시 커지고 있다. 2023년 10.1%에서 2024년 11.7%, 2025년에는 14.1%까지 확대됐다. JW중외제약이 제네릭과 개량신약 중심의 구조에서 벗어나 혁신 신약 개발 중심으로 전략을 전환하고 있는 것으로 풀이된다.

JW중외제약은 현재 통풍 치료제와 탈모 치료제, 안질환 치료제, STAT6 저해제 기반 염증성 질환 치료제 등 다양한 파이프라인을 동시에 개발하고 있다. 통풍 신약 후보물질 'URC102'(에파미뉴라드)의 경우 현재 아시아 다국가 임상 3상을 진행 중이다.

에파미뉴라드는 요산 수송체 URAT1(hURAT1)을 선택적으로 억제해 요산 재흡수를 차단, 요산 배설을 촉진하는 기전의 경구제다. 혈중 요산 농도가 높은 고요산혈증 및 이로 인한 통풍 질환에 유효한 신약 후보물질로, 요산 생성 억제 위주인 기존 약물과 차별성을 지녔다. 회사는 에파미뉴라드를 '계열 내 최고'(Best‑in‑Class) 신약으로 개발하겠다는 목표를 세웠다. 연내 3상 결과가 공개될 예정으로 JW중외제약의 R&D 전략이 가시적인 성과를 도출하는 지점이 될 것으로 보인다. 

앞서 국내에서 LG화학이 통풍 신약 개발에 도전했다가 포기하면서, 현재 자체 통풍 신약 후보를 후기 임상까지 끌고 온 제약사는 JW중외제약이 유일하다. 국내를 포함한 아시아 지역에서 통풍 환자 수가 꾸준히 증가하고 있는 만큼 상업화에 성공할 경우 수요가 클 것으로 관측된다.

최근 국내 임상 1상에 진입한 탈모 신약 후보물질 'JW0061'은 기존 치료제와 다른 기전의 '계열 내 최초'(First in Class)를 목표로 한다. JW0061은 두피에 바르는 외용제로 개발 중인 GFRA1 작용제(agonist) 기전의 혁신신약 후보물질로, 두피 모낭 줄기 세포에 발현되는 GFRA1 수용체에 직접 결합해 하위 신호전달체계를 활성화한다.

이 과정에서 Wnt 신호전달경로가 활성화되고, 결과적으로 모낭 생성 및 모발 성장을 촉진하는 방향으로 설계됐다. 모발 성장의 생리적 경로를 활성화하는 기전으로 남성 호르몬을 억제하거나 혈관을 확장해 탈모 진행을 막는 기존 탈모치료제와 다르다.

안질환 치료제로 개발 중인 'JW1601'의 임상 2상도 준비하고 있다. 해당 후보물질은 히스타민 H4 수용체를 타깃으로 하는 약물로, 원래 아토피피부염 치료제로 개발됐다. JW중외제약이 전임상 단계에서 덴마크 레오파마에 기술이전했다가, 계약 해지로 권리를 반환받았다. 앞서 1상 단게에서 안전성과 내약성을 확인한 만큼, 새로운 적응증으로 방향을 틀어 개발에 주력할 것으로 보인다.

JW중외제약은 자체 신약 개발과 함께 오리지널 의약품 도입에도 적극적이다. 지난 2024년 일본 킷세이제약으로부터 자궁근종 치료제 '린자골릭스' 국내 독점 개발 및 판매 권한을 확보했다.

린자골릭스는 하루에 한 번 먹는 GnRH(성선자극호르몬분비호르몬) 길항제로, 여성 호르몬인 에스트로겐 생성을 억제해 자궁근종으로 인한 과다월경출혈 등의 증상을 효과적으로 완화시킨다. 현재 임상 3상을 진행 중이다.

자궁근종은 35세 이상의 여성의 약 40%에서 나타나는 흔한 질병 중 하나다. 린자골릭스는 기존 GnRH 작용제 대비 초기 부작용이 개선되고 1일 1회로 복용이 간편해 국내 출시될 경우 환자들의 삶의 질을 개선할 것으로 기대된다. JW중외제약은 치료제 출시에 대비해 국내 자체 제조 및 생산 인프라 구축에도 나설 예정이다.

JW중외제약 관계자는 "통풍 신약은 한국을 포함한 5개국에서 글로벌 임상 3상이 진행 중이며, 오는 연말쯤 주요 데이터 확보가 가능할 것으로 보고 있다"며 "임상 결과에 따라 기술이전 가능성도 검토할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "자체 신약 개발과 함께 오리지널 의약품 도입을 병행하며 다방면으로 주력하고 있다"고 덧붙였다. 

sykim@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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