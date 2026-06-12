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與 '금융기본권' 재원은 금융사 출연...사회적 논란 예고

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  • 더불어민주당과 신용회복위원회가 11일 국민기초금융보장법 제정을 위한 토론회와 연구단 출범식을 열었다
  • 법안은 취약계층 대상 재무상담·채무조정·보험·대출 등 4대 기초금융을 보장하고 재원은 금융·투자·디지털자산 업계 출연금으로 마련하는 방안을 담았다
  • 금융권은 출연금이 준조세화되고 심사권·가격 결정권을 제약해 수익성과 업권 자율성을 훼손할 수 있다며 우려하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김은경 신복위원장, 토론회서 국민기초금융보장법 추진
금융기관·금융투자, 디지털자산업계 출연 재원 공식화 논란
법 현실화 시 경영 수익성 악영향, 리스크 관리 비용 상승 전망

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 여당이 포용금융을 '금융기본권'으로 격상하는 내용의 국민기초금융보장법 제정을 추진하면서 금융권의 긴장감이 커지고 있다. 취약계층의 금융 접근성을 높이고 재기를 돕겠다는 취지지만, 재원을 금융기관과 금융투자업계, 디지털자산 거래소 등의 출연금으로 마련하는 방안이 거론되면서 준조세 논란이 불가피할 전망이다.

11일 서울 여의도 소재 국회 도서관 대강당에서 열린 '제2차 국민의 금융기본권 실현을 위한 정책 토론회 및 금융기본권 연구단 출범식'에서 김은경 신용회복위원회 위원장 겸 서민금융진흥원 원장은 발제를 통해 국민기초금융보장법의 주요 구상을 설명했다.

이날 토론회는 신용회복위원회와 더불어민주당 민병덕·정태호·김현정·김남희·안도걸 의원이 공동 주최했다. 금융기본권 연구단도 이날 출범해 향후 법안의 구체적인 개념과 실행 방안을 논의할 예정이다.

국민기초금융보장법은 취약계층의 생애 주기와 재기 단계에 맞춰 4대 기초금융 체계를 갖추는 것이 핵심이다. 4대 기초금융 체계는 ▲기초 재무상담 ▲기초 채무조정 ▲기초 보험 ▲기초 대출 및 기초 저축이다.

취약계층의 금융 상태를 진단하고, 과도한 채무를 조정하며, 질병 등 외부 충격에 대비할 보험 안전망을 제공하고, 재기 의지가 있는 이들에게 저금리 대출과 저축 기회를 제공하겠다는 구상이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신용회복위원회와 더불어민주당 민병덕·정태호·김현정·김남희·안도걸 의원의 주최로 11일 국회 도서관 대강당에서 '제2차 국민의 금융기본권 실현을 위한 정책 토론회 및 '금융기본권 연구단' 출범식이 열렸다. 2026.06.11 dedanhi@newspim.com

◆ 금융기본권 법제화 추진…재원은 민간 출연금

쟁점은 재원 조달 방식이다. 이날 발제에서는 기초금융 전담기구를 구축해 원스톱 서비스를 제공하되, 재원은 금융기관과 금융투자업계, 디지털자산 업체 등으로부터 출연금을 확보하는 방안이 제시됐다.

이 구상이 현실화될 경우 금융권이 체감할 부담은 단순한 기금 출연을 넘어 비즈니스 환경 전반의 압박으로 작용할 가능성이 있다.

은행과 카드사 등 금융기관은 이미 서민금융진흥원 출연금 등 사회공헌 성격의 비용을 부담하고 있다. 국민기초금융보장법이 제정되면 출연 규모가 확대되거나 고정 비용화될 수 있다.

금융투자업계와 디지털자산 업계도 새 부담 주체로 거론됐다. 발제 과정에서 금융투자기관과 디지털자산 업체가 금융시장 내에서 반사적 이익을 누리는 주체로 언급된 만큼, 향후 법제화 과정에서 새로운 형태의 사회적 책임 부담이 부과될 가능성이 있다.

금융권에서는 이 같은 방식이 사실상 영업이익의 일정 부분을 떼어내는 구조로 이어질 수 있다고 우려한다. 특히 출연 기준과 규모, 업권별 부담 방식이 명확하지 않을 경우 금융사 수익성과 주주가치에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 지적이다.

◆ 취약층 보호 취지에도…심사권·가격질서 충돌 우려

금융기본권이 실제 법제화될 경우 금융사의 여신 심사와 리스크 관리 원칙에도 영향을 줄 수 있다. 취약계층에 대해 통장 개설이나 최소한의 금융 서비스를 의무적으로 제공하는 방향으로 제도가 설계될 경우, 금융기관은 수익성이 낮고 관리 비용이 높은 고객군을 더 많이 떠안게 된다.

유럽의 기본계좌 지침처럼 일정 수준의 금융 접근권을 보장하는 방식이 도입될 경우 금융 취약계층의 제도권 접근성은 높아질 수 있다. 그러나 금융기관 입장에서는 저신용 차주 관리 비용, 연체 리스크, 내부통제 부담이 함께 늘어날 수밖에 없다.

특히 기초 대출과 기초 보험이 권리 보장 체계 안에 포함될 경우 논란은 더 커질 수 있다. 대출은 신용위험, 보험은 위험률에 따라 가격이 정해지는 상품이다. 이를 기본권 차원에서 낮은 비용으로 제공할 경우 손실 부담을 누가 질 것인지가 핵심 쟁점이 된다.

금융권 관계자는 "취약계층 지원이라는 취지에는 공감하지만 금융을 기본권으로 규정하면 금융사의 심사권과 가격 결정권이 제한될 수 있다"며 "정책금융 영역과 민간 금융 영역의 경계가 모호해질 가능성이 있다"고 말했다.

디지털자산 거래소가 출연 대상에 포함될 가능성도 시장의 관심사다. 디지털자산 업계는 기존 은행·보험·카드업권과 달리 여신 기능을 직접 수행하지 않는다. 그럼에도 금융시스템의 공공성이라는 잣대를 적용해 출연금을 부과할 경우 업계 반발이 불가피할 수 있다.

금융투자업계 역시 마찬가지다. 투자상품은 원금손실 가능성이 전제되는 영역인데, 금융기본권 재원 부담 주체로 포함될 경우 투자자 보호와 취약계층 금융 지원의 비용을 어디까지 부담해야 하는지를 두고 논란이 예상된다.

◆ "저신용 배제 이익 환원" 발언도 논란 예고

김은경 신복위원장의 발언도 금융권 논란을 키울 수 있는 대목이다.

김 위원장은 이날 발제에서 "금융기관이 저신용자 대출을 배제해서 얻는 부당 이득이 보수적으로 계산해도 13조원"이라며 "특정한 이들에게만 대출을 줘 얻은 반사적인 이익을 사회적으로 환원할 수 있도록 논거를 수학적으로 만들까 한다"고 말했다.

이 발언은 금융사가 저신용자를 배제해 얻은 이익을 사회적으로 환원해야 한다는 취지로 읽힌다. 그러나 금융권에서는 정상적인 여신 심사와 위험 관리를 '부당 이득'으로 볼 수 있느냐는 반론이 나온다.

저신용자에게 대출을 거절하거나 높은 금리를 적용하는 것은 상환 가능성과 부도율을 반영한 리스크 관리의 결과일 수 있다. 물론 불법 사금융, 약탈적 대출, 불완전판매 등은 규제해야 하지만, 저신용 차주에 대한 선별적 대출 자체를 약탈적 금융의 결과로 볼 경우 금융회사들의 정상적인 신용평가 기능까지 위축될 수 있다는 우려다.

국민기초금융보장법 논의는 앞으로 금융기본권 연구단과 민주당 입법추진단을 통해 구체화될 전망이다. 취약계층 보호라는 정책 목표와 민간 금융사의 자율적 리스크 관리 원칙 사이에서 균형을 어떻게 잡을지가 향후 법제화 과정의 최대 쟁점이 될 것으로 보인다.

dedanhi@newspim.com

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FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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