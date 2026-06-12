[오늘의 정치일정] 6월 12일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 12일 이탈리아 국빈 방문했다
- 외교·통일·국방·보훈부는 통상업무와 주요 행사 진행했다
- 여야 각 당 지도부가 광주 등지에서 회의·간담회·행사 일정 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
이탈리아 국빈 방문
<외교부>
-장관
유럽 출장(정상 수행)
-1차관
15:00 한영 원자력협정 서명식
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:30 강원특별자치도 철원군 접경지역 주민 평화토론회 개회사 (철원 DMZ두루미평화타운)
15:00 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 현장 방문 (철원 고석정)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:00 국립5.18민주묘지 참배 (국립5.18민주묘지 민주의문 앞 / 광주 북구 민주로 200)
10:00 전남광주 현장 최고위원회의 (김대중컨벤션센터 201~202호 / 광주 서구 상무누리로 30)
-한병도 원내대표
10:00 전남광주 현장 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
10:00 기자간담회 (국회 본관 원내대표실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
14:00 국민통합위원회 '청년통통포럼' 발대식 축사 (정부서울청사 별관 대강당 / 서울 종로구 사직로8길 60)
천하람 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
18:00 광주전남지방의원 당선인 간담회 (음악산업진흥센터 별관)
-서왕진 원내대표
18:00 광주전남지방의원 당선인 간담회
pcjay@newspim.com