민주당, 순천시장 후보 '금전거래 의혹' 감찰 착수

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당은 27일 순천시장 후보 금전 거래 의혹 제보를 접수했다.
- 민주당은 윤리감찰단 조사를 착수하고 후보 자격 유지 여부를 결정한다.
- 손훈모 후보는 관계자 배제와 캠프 윤리 재정비를 약속했다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당은 6·3 지방선거 전남 순천시장 후보로 확정된 후보 관련 금전 거래 의혹 제보를 접수하고 윤리감찰단 조사에 착수했다.
민주당은 지난 26일 언론 공지를 통해 "순천시장 후보 관련 보도 제보를 입수해 이미 감찰을 진행 중이며 조사 결과에 따라 후보 자격 유지 여부 등 후속 조치를 결정할 방침"이라고 밝혔다.
앞서 한 지역 언론은 지난 21일 손 후보 측 관계자와 사업가 A씨 간 대화 녹취록을 보도했다. 해당 녹취에는 금전 거래가 의심되는 정황이 담긴 것으로 전해졌다.
한편 손훈모 후보는 이날 보도자료를 통해 발표한 사과문에서 "선거캠프 관계자가 금품 수수 의혹에 연루됐다는 매우 엄중한 사안이 제기됐다"며 "사실 여부와 무관하게 이런 의혹 제기 자체만으로 시민들께 큰 실망과 분노를 드린 점에 대해 후보로서 무거운 책임을 통감한다"고 말했다.
그는 의혹이 보도된 직후 해당 관계자를 즉각 업무에서 배제하고 자체 진상 파악에 착수했으며 향후 외부의 독립적 조사에 적극 협조하고 캠프 전반의 윤리 기준과 내부 통제 시스템을 전면 재정비하겠다는 입장을 내놨다.
chadol999@newspim.com