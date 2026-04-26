대구시, 연휴 앞두고 공무원 단체헌혈… 혈액수급 안정화 총력

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대구·경북 혈액 보유량 2.8일분 '주의' 단계… 시민 참여 절실

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구광역시는 5월 연휴를 앞두고 오는 30일 시청 동인청사 및 산격청사에서 '2026년 2분기 공무원 단체헌혈 행사'를 실시한다고 26일 빍혔다.

이번 행사는 대한적십자사 대구경북혈액원이 운영하는 헌혈버스에서 진행되며, 시 직원들의 자발적인 참여로 이뤄진다. 참여를 희망하는 시민들도 현장에서 자유롭게 동참할 수 있다. 또한 참여자에게 기념품을 추가로 제공하는 이벤트도 함께 진행된다.

헌혈버스는 동인청사에서 오전 9시 30분부터 정오까지(접수마감 11시30분), 산격청사에서 오전 9시 30분부터 오후 5시까지(접수마감 16시30분) 운영되며 헌혈 참여 시 반드시 신분증을 지참해야 한다.

현재 대구·경북 지역 혈액 보유량은 약 2.8일분으로 '주의 단계'에 해당하며, 적정 보유량(5일분)에 크게 못 미치는 수준이다. 특히 O형(1.6일분)과 A형(1.7일분)은 '경계 단계', AB형(3.1일분)은 '관심 단계'에 머무르는 등 혈액형별 수급 불균형도 심화되고 있다.

대구시는 연휴 앞두고 공무원 단체헌혈을 실시해 혈액수급 안정화 총력을 기울인다. 2026.04.26 yrk525@newspim.com

혈액은 전국 단위로 관리되고 있지만, 지역별 보유량이 감소할 경우 안정적인 공급에 어려움이 발생할 수 있어 지속적인 헌혈 참여가 필요한 시기다. 특히 봄철은 야외활동 증가 등으로 헌혈 참여가 줄어드는 경향이 있어 혈액 수급 안정화를 위한 시민들의 관심과 참여가 더욱 중요하다.

이에 대구시는 공공부문이 앞장서 생명나눔 문화를 확산하고 혈액 수급 안정화에 기여하고자 분기별 단체헌혈을 지속 추진하고, 홈페이지 및 옥외 전광판 등을 통한 대시민 홍보도 병행할 예정이다.

이재홍 대구광역시 보건복지국장은 "혈액 보유량이 주의 단계까지 떨어진 만큼 헌혈 한 번 한 번이 생명을 살리는 중요한 실천"이라며 "연휴를 앞두고 혈액 수급이 더욱 어려워질 수 있는 시기인 만큼 시민 여러분의 적극적인 동참을 당부드린다"고 말했다.

한편 헌혈을 희망하는 개인이나 단체는 대한적십자사 혈액관리본부 누리집 또는 '레드커넥트' 앱을 통해 가까운 헌혈의 집 위치를 확인하거나 헌혈버스를 예약할 수 있다. 단체헌혈은 대구경북혈액원과 사전 협의 후 진행 가능하다. 사전 전자문진을 활용하면 헌혈 가능 여부를 미리 확인할 수 있으며 원하는 장소·시간·헌혈 종류를 예약하면 대기시간을 줄이고 편리하게 헌혈에 참여할 수 있다.

yrk525@newspim.com