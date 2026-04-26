[종합] 울진 죽변항 해상서 실종 50대 다이버 12시간만에 극적 구조

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울진해경, 야간수색 중 강원도 임원항 해상서 긴급 구조...건강상태 양호

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 수중 레저 활동 중 실종됐던 다이버 A(50대) 씨가 수색 12시간 만에 강원도 삼척시 임원항 인근 해상에서 극적으로 구조됐다. A씨는 구조 당시 약간의 저체온증을 호소했으나 비교적 건강한 상태인 것으로 전해졌다.

26일 울진해양경찰서에 따르면 전날 오전 10시 33분쯤 울진군 죽변항 인근 해상에서 일행과 함께 수중 레저 활동을 하던 A 씨가 출수하지 않는다는 신고가 접수됐다.

수중레저활동 중 실종됐던 다이버 A(50대)씨가 수색 12시간만에 강원도 삼척시 임원항 인근 해상에서 극적으로 구조됐다. 사진은 수색에 나선 울진해경.[사진=울진해경] 2026.04.26 nulcheon@newspim.com

신고를 받은 울진해경은 경비 함정과 항공기 1대, 민간 어선 등 구조 세력을 급파하고 울진군, 군(軍) 해안 경계 부대, 해군, 해양 재난 구조대 등 유관 기관과 합동 수색에 들어갔다.

또 가용 세력을 총동원해 야간 수색을 전개했다. 야간 수색을 이어가던 해경은 25일 오후 10시 8분쯤 부산에서 출항해 동해항으로 항해 중이던 창양호(5996톤, 부산 선적, 시멘트운반선)가 실종자 추정 물체를 발견, 확인 중에 있다는 신고를 받았다.

울진해경은 동해해경과 함께 현장으로 이동해 오후 10시 46분쯤 강원도 삼척시 임원항 인근 해상에서 실종된 A씨를 확인하고 구조했다.

A씨는 구조 당시 저체온증을 호소했으나 건강 상태는 비교적 양호한 것으로 확인됐다. A씨는 "수중 레저 활동 중 조류에 떠밀려 일행과 멀어지게 됐다"고 당시 상황을 설명했다.

울진해경 관계자는 "수중 레저 활동 시 반드시 2인 이상이 서로의 안전 여부를 확인하고 미출수 사고 발생 시 신속하게 해경에 신고해 줄 것"을 당부했다.

nulcheon@newspim.com