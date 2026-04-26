대구시 '찾아가는 도시농업학교' 운영

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도시농업관리사 구성된 2개 단체 선정, 5월부터 200회 방문 교육

세대별 맞춤형 프로그램… 일상 속 도시민에게 여유와 힐링 제공

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 시민 누구나 일상 속에서 도시농업을 체험하고 즐길 수 있도록 '찾아가는 도시농업학교'를 5월부터 12월까지 운영한다고 26일 밝혔다.

찾아가는 도시농업학교는 공동주택, 복지관, 학교, 어린이집 등 도시농업 수요가 많은 현장을 직접 방문해 맞춤형 교육과 체험을 제공하는 프로그램이다. 증가하는 도시농업 수요에 부응하고, 보다 많은 시민들이 쉽게 참여할 수 있도록 마련했다.

대구시는 공모를 통해 (사)대구도시농업포럼과 희망토마을 사회적협동조합을 운영단체로 선정했다. 각 단체 소속의 도시농업관리사(전문 강사)가 직접 신청 기관 및 단체를 방문해 총 200회 내외의 교육을 진행할 예정이다.

대구시는 '찾아가는 도시농업학교' 를 운영한다.[사진=대구시] 2026.04.26 yrk525@newspim.com

참여를 희망하는 경우, 경로당은 대한노인회 대구연합회를 통해 신청하면 되며, 그 외 기관은 지정된 2개 단체에 직접 신청하면 된다. 자세한 내용은 대구도시농업포털 누리집 내 '교육·체험' 메뉴에서 확인할 수 있다.

이번 프로그램은 바쁜 일상에 지친 도시민에게 여유와 힐링을 제공할 것으로 기대된다. 특히 고령층의 인지 기능 활성화, 아동의 생태 감수성 함양, 청년의 정서적 안정 등 농업을 통한 세대별 맞춤형 효과가 클 것으로 보인다.

박기환 대구광역시 경제국장은 "도시농업은 단순한 취미를 넘어 환경과 사회 공동체를 연결하는 중요한 활동"이라며 "시민 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 현장 중심의 교육을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

yrk525@newspim.com