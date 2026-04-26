대구 남구청년센터, 청년도전지원사업 대구 공공시설관리공단 기업탐방 실시

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 남구청년센터는 청년도전지원사업 외부연계활동의 일환으로 참여 청년들과 함께 대구공공시설관리공단 신천사업처 및 대구복합혁신센터를 방문하는 기업탐방 프로그램을 실시했다고 26일 밝혔다.

이번 활동은 청년들이 실제 공공기관 현장을 직접 경험하고 직무 및 채용 정보를 구체적으로 이해함과 동시에 지역기관과의 협업을 통해 지역 청년들에게 보다 실질적인 진로 탐색 기회를 제공하고자 기획됐다.

특히 이번 프로그램은 지역 내 공공기관과의 연계를 기반으로 운영됐다는 점에서 의미를 더한다. 단순한 기업탐방을 넘어 지역 청년들이 지역 기관과 직접 소통하며 취업 정보를 얻고 현장을 경험할 수 있는 기회를 마련함으로써 지역사회 내 선순환 구조 형성에 기여하고자 했다.

참여자들은 대구공공시설관리공단 신천사업처를 방문해 기관의 주요 업무와 운영 현황에 대한 기업 소개를 듣고, 채용 절차 및 준비 방법에 대한 안내를 받았다. 이어 시설을 직접 둘러보며 공공시설 관리 직무에 대한 이해를 높이고, 현직자와의 소통을 통해 실무에 대한 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다.

대구 남구청년센터는 청년도전지원사업 대구 공공시설관리공단 기업탐방을 실시했다[사진=남구 청년센터] 2026.04.26 yrk525@newspim.com

이후 대구복합혁신센터로 이동해 지역 내 다양한 공공기관과 혁신 인프라를 탐방하고, 청년들의 취업과 관련된 질의응답(Q&A) 시간을 진행하였다. 참여자들은 취업 준비 과정에서의 현실적인 고민과 궁금증을 공유하며 보다 구체적인 진로 방향을 설정하는 계기를 마련했다.

특히 이번 기업탐방은 구직 활동에 어려움을 느끼고 있는 청년들이 실제 근무 환경과 직무를 직접 확인함으로써 취업에 대한 막연한 불안감을 해소하고 공공기관 취업에 대한 동기 부여를 높였다는 점에서 긍정적인 반응을 얻었다.



한 참여 청년은 "평소 관심 있던 공공기관을 직접 방문해 업무를 보고 설명을 들으니 취업 준비 방향이 더 명확해졌다"며 "현직자와의 대화를 통해 현실적인 조언을 들을 수 있어 큰 도움이 되었다"고 소감을 전했다.

권은정 남구청년센터장은 "이번 프로그램은 지역기관과의 협업을 통해 청년들에게 현장 중심의 진로 탐색 기회를 제공했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지역사회와의 지속적인 연계를 바탕으로 청년들의 사회 진입을 실질적으로 지원할 수 있는 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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