[분양캘린더] 서울 공덕역자이르네 등 3668가구 분양

AI 핵심 요약beta
- 24일 전국 10개 단지 3668가구가 분양을 시작했다.
- 서울 마포구 공덕역자이르네는 178가구 규모로 신안산선 추가 신설 시 5개 노선 환승역이 된다.
- 여의도·시청광화문까지 차량으로 20분 안팎에 도달 가능한 입지다.
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[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 24일 부동산R114에 따르면 4월 마지막 주에는 전국 10개 단지 총 3668가구(일반분양 3557가구)가 분양을 시작한다. 서울 마포구 도화동 '공덕역자이르네', 경기 평택시 고덕동 '고덕신도시 아테라', 강원도 강릉시 송정동 '강릉 우미린 더 프리미어' 등에서 청약을 진행한다.
자이S&D는 서울 마포구 도화동 일원에서 마포로1구역 도시정비형 재개발사업을 통해 공급하는 '공덕역자이르네'를 분양한다. 지하 4층~지상 최고 20층, 2개 동, 전용면적 48~59㎡ 총 178가구 규모로 이 중 보류지 1가구를 제외한 177가구를 일반분양한다. 지하철 5·6호선과 경의중앙선, 공항철도가 지나는 공덕역 역세권 단지다.
공덕역은 신안산선이 추가 신설될 계획으로 향후 5개 노선이 지나는 환승역으로 교통망 확정이 예상된다. 서울 주요 업무지구인 여의도(YBD), 시청·광화문(CBD) 등을 차량 이용 시 20분 안팎으로 도달 가능하다. 경의선숲길, 효창공원 등이 인접하다.
견본주택은 경기 안양시 관양동 '안양 에버포레 자연&e편한세상', 대전 서구 관저동 '더샵 관저아르테' 등 7곳이 열릴 예정이다.
dosong@newspim.com