[분양캘린더] 부산 에코델타시티엘가로제비앙 등 2346가구 분양

서울 더샵신길센트럴시티 등 견본주택 8곳 열려

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 12일 부동산R114에 따르면 3월 마지막 주에는 전국 6개 단지 총 2346가구(일반분양 2117가구)가 분양을 시작한다. 서울 영등포구 문래동5가 '더샵프리엘라', 경기 용인시 영덕동 '용인플랫폼시티라온프라이빗아르디에', 부산 강서구 강동동 '에코델타시티엘가로제비앙' 등에서 청약을 진행한다.

모아건설산업·로제비앙건설은 부산 강서구 강동동 에코델타시티 공동5BL에서 '에코델타시티엘가로제비앙'을 분양한다. 지하 1층~지상 최고 18층, 11개 동, 전용면적 84·104㎡ 총 998가구 규모다. 단지 인근 부전-마산 복선전철 에코델타시티역이 신설 예정이다.

또한 강서구 대저역(3호선)에서 에코델타시티, 명지오션시티를 잇는 도시철도 강서선(트램) 등이 추진 중으로 교통 인프라가 확충될 전망이다. 도보권 내 유치원과 초·중교 학교 부지가 조성 계획이며, 차량으로 10분 거리에 더현대 부산(2027년 개장 예정), 스타필드시티 명지 등 대형 복합 쇼핑몰이 위치해 있다.

견본주택은 서울 영등포구 신길동 '더샵신길센트럴시티', 인천 서구 불로동 '검단호수공원역파라곤', 충남 아산시 탕정면 '아산탕정자이메트로시티' 등 8곳이 열릴 예정이다.

포스코이앤씨는 서울 영등포구 신길동 일원에서 지역주택사업을 통해 '더샵신길센트럴시티'를 분양할 예정이다. 지하 3층~지상 최고 35층, 16개 동, 전용면적 51~84㎡, 총 2054가구 규모로 이 중 477가구를 일반 분양한다. 지하철 7호선과 신안산선(예정)이 지나는 신풍역 역세권 아파트다.

차량 이용 시 여의도 15분대, 서울디지털국가산업단지 20분대 소요돼 도심 내 업무지구 접근성이 우수하다. 도신초, 대영초·중·고교 등을 걸어서 통학할 수 있고 대학병원, 쇼핑몰, 공원 등 생활 인프라가 갖춰져 있다.

dosong@newspim.com