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"신약 후보물질 들여와 키운다"…K-제약·바이오 기술도입 활발

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  • 국내 제약·바이오 기업들이 24일 라이선스인에 속도를 낸다.
  • JW중외제약은 중국 기업에서 GLP-1 비만치료제 보팡글루타이드를 도입했다.
  • HK이노엔·광동제약·셀트리온 등도 유망 후보물질을 잇따라 확보한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

JW중외제약·HK이노엔 中서 GLP-1 도입
개발 리스크는 줄이고, 상업화 가능성 높여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 국내 제약·바이오 기업들이 외부에서 신약 후보물질을 도입하는 '라이선스인(License-in)'에 속도를 내고 있다. 개발 초기부터 막대한 비용과 시간을 투입해야 하는 신약 개발 특성상 임상 후기 단계에 있거나 유망한 후보물질을 확보해 상업화 시점을 앞당기기 위한 전략으로 풀이된다.

24일 업계에 따르면 최근 2~3년 사이 국내 주요 제약·바이오 기업들은 해외나 국내 기업들이 개발한 후보물질을 잇따라 들여오며 파이프라인을 강화하고 있다.

[이미지=게티이미지뱅크]

JW중외제약은 이달 초 중국 간앤리 파마슈티컬스로부터 GLP-1 수용체 작용제 신약 후보물질 '보팡글루타이드'의 국내 독점 권리를 확보했다. 계약 규모는 총 8110만달러로, JW중외제약은 계약금 500만달러와 함께 단계별 마일스톤 7610만달러를 지급한다.

보팡글루타이드는 2주 1회 투여하는 피하주사(SC) 방식의 펩타이드 기반 GLP-1 수용체 작용제로 개발 중이다. 췌장 내 GLP-1 수용체에 작용해 인슐린 분비를 촉진하고 혈당을 조절하며, 위 배출 지연을 통해 포만감을 증가시켜 식욕 억제와 체중 감소 효과를 유도하는 기전을 지녔다.

중국에서 임상 3상을 진행 중이며 비만을 적응증으로 한 임상 2b상에서 30주간 격주 투여로 평균 17.29%의 체중 감소 효과를 보였다. JW중외제약은 기존 GLP-1 치료제들이 주 1회 투여해야 하는 반면, 보팡글루타이트는 2주 1회 투약으로 치료 편의성을 높여 비만치료제 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 

HK이노엔도 이에 앞서 지난 2024년 중국 사이윈드 바이오사이언스로부터 GLP-1 수용체 작용제 계열 비만치료제 'IN-B00009'를 도입한 바 있다. HK이노엔은 IN-B00009의 국내 권리를 확보해 비만·당뇨병 치료제로 개발 중이다. 국내에서 3상을 진행하고 있다. 임상 2상에서 기존 GLP-1 치료제인 리라글루티드 대비 통계적으로 유의미한 체중 감량 효과를 입증했다.

광동제약은 지난해 9월 미국 바이오 기업 오큐젠으로부터 망막색소변성증 치료를 위한 차세대 유전자치료제 후보물질 'OCU400'의 국내 권리를 도입했다. 계약에 따라 광동제약은 오큐젠에 선불금과 단기 마일스톤으로 최대 750만달러를 지급한다.

오큐젠은 미국에서 OCU400의 임상 3상을 진행 중이며 연내 미국 식품의약국(FDA) 허가 신청을 목표로 하고 있다. 광동제약은 미국 허가 후 국내 허가를 빠르게 연계하겠다는 계획이다.

망막색소변성증은 유전적 요인으로 망막이 점진적으로 손상돼 시야가 좁아지고 결국 실명에 이를 수 있는 희귀질환이다. 국내 환자는 약 7000명으로 추정된다. 광동제약은 OCU400이 상용화 될 경우 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

바이오 기업들의 기술도입도 이어지고 있다. 셀트리온은 지난해 11월 미국 소재 바이오텍 카이진으로부터 자가면역질환 치료를 위한 항체 기반 신약 후보물질 2종에 대한 독점적 계약을 맺었다. 계약에 따라 카이진의 비임상 단계 파이프라인인 'KG006'의 중국 및 일본을 제외한 독점적인 글로벌 개발 및 판매 권리를, 'KG002'의 전 세계 독점적인 글로벌 개발, 생산 및 판매 권리를 확보했다. 국내 판권 확보를 넘어 글로벌 시장 진출을 고려한 행보다. 총 계약 규모는 선급금과 판매 마일스톤 등을 포함해 최대 1조620억원이다.

신규 모달리티 분야에서도 도입 움직임이 활발하다. SK바이오팜은 미국 위스콘신대학 기술이전기관으로부터 방사성의약품(RPT) 후보물질 'WT-7695'의 글로벌 개발 및 상업화 권리를 도입하는 라이선스인 계약을 체결했다.

WT-7695는 암세포 표면 단백질인 탄산탈수효소9(CA9)를 타깃으로 하는 저분자 기반 전임상 단계 RPT 후보물질로, 해당 분야에서 베스트 인 클래스(Best-in-class) 잠재력을 가진 것으로 평가된다. 전임상 단계에서 효과와 안전성을 확인했다.

이 같은 기술도입의 특징은 임상 후기 단계이거나 일정 수준 이상 기술 검증이 이뤄진 후보물질을 중심으로 이뤄지고 있다는 점이다. 상업화 가능성이 높은 물질을 선점해 개발 리스크를 줄이고, 시장 진입 속도를 높일 수 있기 때문으로 분석된다.

신약 하나를 개발하는 데 수조원 규모의 비용과 10년 이상의 시간이 소요되는 데다 임상 실패 가능성도 높은 만큼, 자체 개발만으로는 경쟁력을 확보하기 어렵다는 판단에서다. 이에 따라 글로벌 제약사들이 이미 채택하고 있는 오픈이노베이션과 기술도입 전략이 국내에서도 빠르게 확산되는 분위기다.

한 업계 관계자는 "신약 개발은 여전히 시간과 비용 부담이 큰 영역"이라며 "국내에서도 글로벌 제약사들과 마찬가지로 자체 개발과 함께 유망 후보물질을 얼마나 빠르게 확보하느냐가 경쟁력으로 자리잡을 것"이라고 내다봤다.

sykim@newspim.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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