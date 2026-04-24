남북하나재단, 극단적 선택 예방위한 활동 본격화

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총리실 '천명수호처' 위촉 계기

탈북민 대상 5중 안전망 구축

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 탈북민 정착지원 기관인 남북하나재단이 국무총리가 지정하는 '천명수호처(天命守護處)로 지정돼, 극단적 선택을 방지하기 위한 활동에 본격적으로 나섰다.

남북하나재단은 24일 보도자료를 통해 "이번 위촉을 계기로 생명존중 문화 확산을 위한 '북향민(탈북민의 정책 용어) 생명 지킴 5중망 구축 사업'을 본격적으로 추진한다"며 "심리·정서적 지원을 확대하고, 생명존중 및 자살예방 정책에 대한 공공기관의 역할을 강화할 방침"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 탈북민 정착지원 기관인 통일부 산하 남북하나재단.

재단이 추진해온 5중망 구축 사업은 일상적인 안부 확인 차원의 '똑똑, 안녕하세요' 프로그램과 인공지능(AI)을 기반으로 이상 징후를 감지하고 위험신호 포착 시 즉각적인 대응이 이루어지도록 하는 '따르릉, 안부확인'이 포함돼 있다.

또 다음달 경기도 평택에 '생명지킴 중점 상담센터'를 열어 관련 전문 상담 및 서비스를 연계할 예정이다.

이와함께 '북향민' 자조모임·착한(着韓)봉사단 등을 통한 동료 지지 네트워크를 통해 상시 관찰 및 지원을 수행하고, 대상자 DB를 구축해 사후 관리를 통합 진행 내용이 담겨있다.

재단 관계자는 "자체적으로 생명지킴 TF(팀장 김성모 사회적응부장)를 구성해 가용할 수 있는 내부 자원을 총동원해 생명지킴을 위한 전사적 노력을 기울이고 있다"며 "이번 5중 안전망 체계를 통해 기존의 산발적 관리의 한계를 보완하고 보다 체계적인 안전망을 구축할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

☞천명수호처=총리실이 주관해 각 기관·단체가 자기 특성에 맞게 맞춤형 자살예방 사업을 직접 기획·운영하는 역할을 맡도록 지정한 곳을 의미. 정부가 일괄적으로 하달하는 캠페인이 아니라, 학교·지자체·기업·군·언론사 등 각 영역별로 자체적인 '자살예방 거점'을 만드는 제도적 타이틀.

yjlee@newspim.com