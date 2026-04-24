넷마블 '일곱 개의 대죄: 오리진' 첫 업데이트 후 스팀 글로벌 5위

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 23일 '일곱 개의 대죄: 오리진' 주요 업데이트를 실시했다.
- 신규 영웅 에스카노르 추가와 메인 스토리 액트 13 공개로 콘텐츠를 확장했다.
- 업데이트 후 스팀 글로벌 베스트셀러 5위에 오르며 다국 상위권을 기록했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블의 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: Origin(오리진)'이 첫 번째 주요 업데이트 후 스팀 글로벌 베스트셀러 5위에 올랐다.
23일 실시된 업데이트는 신규 영웅 '에스카노르' 추가와 메인 스토리 액트 13 공개 등 대규모 콘텐츠 확장으로 진행됐다.
에스카노르는 원작의 핵심 캐릭터로, 게임 내에서 도끼와 대검, 검방패를 활용한 공격과 화상 효과를 부여하는 액션을 구사한다. 전용 각인 장비와 원작 속 신기 '신부 릿타'도 함께 추가됐다.
메인 스토리 액트 13 '다시 떠오르는 태양'은 멜리오다스와 호크가 동료를 찾아 나서던 중 십계 '갈란'과 조우하는 내용을 담고 있다. 신규 지역 '아름다운 폭식 주점'이 추가돼 오픈월드 탐험 요소가 확장됐으며, 신규 보스 '갈란'은 특정 행동 시 석화되는 전투 기믹을 갖췄다.
업데이트 이후 게임은 프랑스·이탈리아·벨기에에서 1위, 일본 2위, 독일 3위를 기록했다. 브라질 3위, 한국 4위, 영국 6위, 미국 9위 등 다양한 지역에서 상위권에 올랐다.
'일곱 개의 대죄: 오리진'은 전 세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 IP를 기반으로 한 멀티형 오픈월드 RPG다. 플레이스테이션5, 스팀, 넷마블 런처, 구글 플레이, 애플 앱스토어에서 플레이할 수 있다.
origin@newspim.com