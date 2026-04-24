SOOP, ASL 시즌21 8강 27일 개시…박상현 vs 조일장 '저그 동족전'

AI 핵심 요약beta
- SOOP이 27일부터 Google Play ASL 시즌21 8강 경기를 시작한다.
- 이제동 등 4명이 16강에서 올라와 박상현 등과 8강 대진을 이룬다.
- 경기는 싱글 토너먼트로 프릭업 스튜디오에서 5판 3선승제로 치른다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SOOP이 27일부터 'Google Play ASL 시즌21' 8강 경기를 시작한다. ASL은 블리자드 엔터테인먼트의 RTS 게임 '스타크래프트: 리마스터'로 진행되는 e스포츠 리그다.
16강 2주차 경기 결과 이제동, 이영호, 신상문, 이재호가 8강에 합류했다. 앞서 진출을 확정한 박상현, 조일장, 윤수철, 장윤철과 함께 총 8명이 토너먼트에 나선다.
8강 대진은 다음과 같다. 27일 오후 7시 1경기에서 박상현과 조일장이 저그 동족전을 펼친다. 28일 오후 7시 2경기는 신상문과 윤수철의 경기다. 5월 4일 3경기에서는 이제동과 이재호가 맞붙고, 5일 4경기에서 장윤철과 이영호가 대결한다. 장윤철과 이영호의 경기는 지난 ASL 시즌8 결승전의 리매치다.
8강 경기는 싱글 토너먼트로 진행되며 맵 밴을 거쳐 5판 3선승제로 승자를 가린다. 모든 본선 경기는 서울 대치동 '프릭업 스튜디오'에서 진행된다. 현장 관람 티켓은 매주 목요일 오후 5시부터 티켓링크에서 선착순 예매할 수 있다. 승자는 5월 11일과 12일 열리는 4강에 진출한다.
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