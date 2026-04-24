명동 흥행 잇는다…신세계면세점, 공항서 건기식·웰니스 승부수

AI 핵심 요약beta
- 신세계면세점이 24일 인천공항 제1터미널에 '테이스트 오브 신세계'를 열었다.
- 명동점 모델로 K푸드와 웰니스 제품을 확대해 외국인 수요를 선점한다.
- 명동점에서 식품 매출 30배 증가를 입증하며 공항 연계 전략을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계면세점이 식품 큐레이션존 '테이스트 오브 신세계'를 인천공항으로 확대하며 웰니스·건강기능식품 중심 전략을 강화한다. 명동점에서 검증한 K푸드 판매 모델을 공항 채널로 확장해 외국인 관광객 수요를 선점하겠다는 구상이다.
신세계면세점은 인천공항 제1터미널에 테이스트 오브 신세계를 열었다고 24일 밝혔다. 전통 식품과 디저트, 지역 특산품, 건강기능식품을 아우르는 라이프스타일형 공간으로 구성했다.
명동점에서는 오픈 전후 6개월 기준 식품 구매 고객 수가 4배, 매출은 30배 증가하며 성장성을 입증했다. 공항점은 출국 전 간편 구매와 여행 기념품, 건강 관리 수요를 동시에 겨냥해 30여 개 브랜드를 입점시켰다.
특히 '헬시 플레저' 트렌드에 맞춰 건강기능식품과 간편 섭취형 제품 비중을 확대했다. 신세계면세점은 도심과 공항을 잇는 연계 전략을 통해 K푸드와 웰니스 소비를 동시에 키운다는 방침이다.
nrd@newspim.com