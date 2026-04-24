삼성전자 노조, 총파업 첫날 이재용 회장 자택 간다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 노조가 내달 21일 이재용 회장 자택 앞 집회를 신고하고 총파업 돌입을 예고했다.
- 노조는 내달 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업에 돌입할 계획이며 최대 18조원 규모의 생산 공백이 발생할 수 있다.
- 반도체 공정 특성상 생산 라인 중단 시 웨이퍼 변질과 설비 손상으로 이어져 전방 산업에 연쇄 영향을 미칠 우려가 있다.
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생산 차질 시 AI 공급망 직격탄…외신·시장 우려 확산
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 노동조합이 총파업 수순을 밟는 가운데 내달 예정된 파업 첫 날 이재용 삼성전자 회장 자택 앞 집회를 예고했다.
24일 관련 업계에 따르면 삼성전자 노조 공동투쟁본부는 내달 21일 이재용 회장 자택 앞 집회를 신고했다. 총파업 돌입 첫날에 맞춰 파업 규모와 향후 투쟁 계획을 발표하겠다는 방침이다. 전날 평택캠퍼스 인근에서 약 4만명이 집결한 대규모 결의대회에 이어 압박 수위를 끌어올리려는 행보다.
노조는 내달 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업에 돌입할 계획이다. 노조에 따르면 파업이 현실화될 경우 하루 약 1조원 수준으로 추산되는 영업이익 기준으로 최대 18조원 규모의 생산 공백이 발생할 수 있는 것으로 보고 있다.
반도체업계는 총파업이 현실화될 경우 업계 전반에 미칠 파급력을 우려하고 있다. 반도체 공정 특성상 생산 라인이 멈추면 웨이퍼 변질과 설비 손상으로 이어질 수 있고, 이는 단기 손실을 넘어 납기 지연과 고객사 공급 차질로 확대될 가능성이 크다. 글로벌 AI 반도체 수요가 급증하는 시점에서 생산 차질이 발생할 경우 데이터센터, 자동차, 스마트폰 등 전방 산업에도 연쇄적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다.
외신과 시장에서도 이번 사안을 예의주시하고 있다. 공급망 병목과 가격 변동, 투자 계획 차질로 이어질 수 있다는 경고가 잇따르는 가운데, 주주들 역시 공장 가동 중단 가능성에 대해 우려를 표하고 있다.
syu@newspim.com