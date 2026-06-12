한성자동차, 메르세데스 트로피 지역 예선 개최

AI 핵심 요약beta
- 한성자동차가 8일 가평서 메르세데스 트로피 2026 지역 예선을 개최했다고 12일 밝혔다
- 예선에는 고객 144명이 참가했고 상위 8명이 8월 제주 내셔널 파이널에 진출한다
- 행사에선 각종 특별상과 경품이 제공됐고 한성자동차는 클럽한성 멤버십으로 고객 접점을 확대하고 있다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 공식 파트너 한성자동차가 지난 8일 경기도 가평 베네스트 골프클럽에서 글로벌 아마추어 골프 토너먼트 '메르세데스 트로피 2026' 지역 예선을 열었다고 12일 밝혔다.
이번 예선에는 고객 144명이 참가했다. 상위 입상자 8명은 8월 제주 클럽 나인브릿지에서 열리는 내셔널 파이널 진출권을 얻는다.
메르세데스 트로피는 메르세데스-벤츠 고객을 대상으로 전 세계 60여 개국에서 개최되는 골프 대회다. 매년 600회 이상의 토너먼트가 열리며 약 6만 명의 아마추어 골퍼가 참가한다.
행사장에서는 홀인원, 롱기스트 드라이브, 니어리스트 투 더 핀 등 특별상이 마련됐다. 한성자동차 앰배서더 박진이 프로가 참가자들을 대상으로 원포인트 레슨을 진행했다.
메인 협찬사인 글로벌 홈 헬스케어 전문기업 세라점은 파우제 M6 안마의자를 홀인원 경품으로 제공했고, 프리미엄 퍼스널케어 브랜드 쿤달은 드라이샴푸와 퍼퓸 데오드란트 스틱 세트를 참가 고객들에게 제공했다.
한성자동차는 통합 로열티 멤버십 프로그램 '클럽한성'을 운영 중이다. 골프, 문화, 여행, 럭셔리 브랜드 협업 등 다양한 프로그램을 통해 고객과의 접점을 확대하고 있다.
y2kid@newspim.com