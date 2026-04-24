대기업 사장단 만난 구윤철 "금융·세제·규제 혁신 등 기업 투자 전폭적 지원"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 24일 정부서울청사에서 삼성, LG, 현대자동차 등 국내 주요 기업 사장단과의 간담회를 가졌다고 밝혔다.

이날 구 부총리는 중동 전쟁 등 대외환경이 악화된 상황에도 불구하고 반도체 호황 등에 힘입어 올해 1분기 국내총생산(GDP) 속보치가 전기대비 1.7%를 기록한 점에 대해 기업에 감사의 뜻을 전했다.

[서울=뉴스핌]구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주요기업 사장단 간담회에서 대화를 나누고 있다.[사진=재정경제부 ] 2026.04.24 photo@newspim.com

구 부총리는 "2020년 3/4분기 이후 5년 6개월 만에 가장 높은 성장률"이라며 "위기시 우리 기업인들은 항상 든든한 후원군"이라고 강조했다.

이어 "우리 기업들이 현재의 성과에 안주하지 말고, 글로벌 초혁신기업으로 도약하여 우리 경제에 제2·제3의 반도체 산업이 나타날 수 있도록 혁신에 혁신을 거듭해 달라"고 당부했다.

인공지능(AI) 등 산업 패러다임 전환으로 1등 제품과 한국 경제의 파이를 키워야 하는 시점이라는 점도 강조했다.

구 부총리는 "일부 기업들이 국민들께서 보시기에 바람직하지 않은 방법으로 수익을 확보하려는 경우가 있다"며 "기업들이 과거에도 보여줬던 혁신적인 기업가 정신을 발휘해야 할 떄"라고 말했다.

이어 "정부는 금융·세제·규제 혁신 등 가용한 모든 수단을 총동원해서 기업의 투자와 혁신 노력을 전폭적으로 지원할 것"이라고 덧붙였다.

한편 이날 간담회에는 김완표 삼성글로벌리서치 사장, 황무연 SK하이닉스 부사장, 김동욱 현대자동차그룹 부사장, 김재문 LG경영연구원장, 정인섭 한화오션 사장이 참석했다.

wideopen@newspim.com