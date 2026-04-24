종합특검, 합참 첫 강제수사…김명수 등 '계엄 가담·2차 계엄' 의혹

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특검이 24일 합참 청사에 검사와 수사관을 보내 첫 강제수사를 시작했다.
- 김명수 전 합참의장 등 관계자 4명이 내란 중요 임무 종사 혐의로 압수수색 영장에 적시됐다.
- 종합특검은 윤석열 전 대통령 지시에 따른 계엄 가담 및 2차 계엄 시도 의혹을 조사 중이다.
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 합동참모본부(합참)에 대한 첫 강제수사에 나섰다.
24일 법조계에 따르면 종합특검은 이날 오전부터 서울 용산구 합참 청사에 검사와 수사관을 보내 자료를 확보하고 있다.
압수수색 영장에는 김명수 전 합참의장을 포함한 합참 관계자 4명이 내란 중요 임무 종사 혐의 피의자로 적시된 것으로 알려졌다.
종합특검은 윤석열 전 대통령의 지시에 따른 합참의 계엄 가담 시도 및 2차 계엄 시도 의혹을 조사하고 있다.
종합특검은 추후 압수물 분석을 토대로 합참이 12·3 비상계엄 선포 전후 병력 운용 등에 관여하고, 이튿날 새벽 국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 가결된 뒤에도 2차 계엄을 준비한 사실이 있는지 등을 들여다볼 전망이다.
앞서 이 사건을 수사한 내란특검은 김 전 의장을 비롯한 합참 관계자들을 여러 차례 불러 조사했지만, 계엄 관여 정황을 포착하지 못하고 관련자를 불기소 처분했다.
yek105@newspim.com