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2026.04.26 (일)
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원조는 엔제리너스, 대세는 스타벅스…거품커피 판도 바뀐 이유

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AI 핵심 요약

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  • 스타벅스가 26일 에어로카노 출시 7일 만에 100만 잔 판매했다.
  • 한 달 만에 200만 잔 돌파하며 엔젤리너스 기록 초월했다.
  • 브랜드 경험이 핵심이며 엔젤리너스는 매장 수 줄고 반격 시도했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7일 만에 100만잔·한달 200만잔…역대급 속도 흥행
엔젤리너스 '아메리치노'는 3개월…같은 콘셉트 다른 결과
에어레이팅으로 완성한 '부드러운 아메리카노' 경험
브랜드 파워가 만든 트렌드…"경험을 사는 소비"
원조 강조 나섰지만 역부족…엔젤리너스 '체질 개선' 주력

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스가 일으킨 '거품 커피' 열풍이 뜨겁다. 스타벅스는 '에어로카노' 출시 7일 만에 100만 잔, 한 달 만에 200만 잔을 팔아치웠다. 거품 커피의 진짜 원조인 엔젤리너스는 출시 3개월 만에 100만 잔을 팔았지만 스타벅스는 그 기록을 단 7일 만에 뛰어넘었다. 같은 콘셉트의 음료가 왜 이렇게 다른 결과를 냈을까.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 최현정 상무가 에어로카노를 설명하고 있다. 2026.02.25 whalsry94@newspim.com

◆브랜드가 음료를 팔았다

26일 업계에 따르면 스타벅스 에어로카노의 판매 속도는 업계 기준으로도 이례적인 수준이다. 출시 7일 만에 100만잔을 돌파하며 스타벅스 아이스 음료 중 역대 최단 기록을 세운 데 이어, 한 달 만에 200만잔을 넘어섰다. 기존 히트 메뉴들이 100만잔 달성에 통상 9~11일이 걸렸던 것과 비교하면 훨씬 빠른 속도다. 특히 일반적으로 100만잔 이후 판매 증가세가 둔화되는 것과 달리, 에어로카노는 추가로 100만잔을 빠르게 판매하며 '반짝 인기'가 아님을 입증했다.

에어로카노는 아메리카노에 공기를 주입하는 '에어레이팅' 방식으로 미세한 폼을 형성해 부드러운 목넘김을 구현한 음료다. 여기에 폭포처럼 흘러내리는 '캐스케이딩' 비주얼이 더해지면서 시각적 경험까지 강화됐다. 이 같은 요소는 SNS를 통해 빠르게 확산되며 '인증샷' 소비를 자극했다.

다만 업계에서는 이 같은 흥행을 단순한 제품 차별성만으로 설명하기는 어렵다고 본다. 핵심은 브랜드가 만들어낸 '경험'이라는 분석이다. 스타벅스는 커피를 단순한 음료가 아니라 공간과 분위기, 라이프스타일까지 포함한 경험으로 소비하게 만드는 브랜드다. 같은 콘셉트의 메뉴라도 스타벅스에서 출시될 경우 소비자는 이를 하나의 트렌드로 받아들이는 경향이 강하다.

실제 거품 커피 자체는 새로운 개념이 아니다. 엔제리너스는 10여 년 전 '아메리치노'를 통해 유사한 콘셉트를 선보인 바 있다. 그러나 당시 제품은 에스프레소와 얼음을 함께 갈아 거품을 만드는 방식으로, 소비자가 기대하는 '부드러운 아메리카노' 경험과는 차이가 있었다는 평가다.

결국 차이는 '무엇을 먼저 했느냐'가 아니라 '어떤 경험으로 전달했느냐'에 있었다는 분석이다. 스타벅스는 기존 아메리카노의 맛은 유지하면서 질감과 시각적 요소를 더해 소비자가 직관적으로 체감할 수 있는 변화를 만들어냈고, 이를 브랜드 경험과 결합해 시장 트렌드로 확산시키는 데 성공했다.

엔제리너스, '아메리치노' 오지리널리티 강화. [사진=롯데GRS 제공]

◆엔젤리너스의 반격, 통할까

엔제리너스는 스타벅스 에어로카노 흥행 이후 '아메리치노' 출시 11주년을 앞세워 오리지널리티를 강조하고 라인업 강화에 나섰다. 그러나 시장 반응은 제한적이다. 브랜드 존재감이 약화된 상황에서는 '원조'라는 사실보다 현재 소비자가 체감하는 경험이 더 중요한 기준으로 작용한다. 거품 커피의 출발점은 엔제리너스였지만, 소비자가 기대하는 '부드러운 아메리카노' 경험을 완성하고 확산시킨 것은 스타벅스였다는 점에서 '원조' 프레임은 설득력을 잃고 있다는 평가다.

한계는 현재 사업 지표에서도 드러난다. 엔제리너스의 매장 수는 2019년 575개에서 현재 240여 개까지 줄었고 가맹점 면적(3.3㎡)당 평균 매출도 2020년 3119만원에서 2022년 424만원으로 86% 급감하며 수익성이 크게 악화됐다. 한때 엔젤리너스는 스타벅스, 투썸플레이스와 함께 '국내 3대 커피전문점'으로 꼽혔지만, 현재는 뚜렷한 차별점을 잃은 채 프리미엄과 저가 사이에서 입지가 애매해진 상태다.

모기업 롯데GRS는 돌파구 마련에 나서고 있다. 엔제리너스에서는 베트남식 샌드위치 '반미', 저당 라인업, 단종 메뉴 재출시 등 상품 다각화를 추진하는 한편, 가성비 브루잉 커피 브랜드 '스탠브루'를 통해 투트랙 전략에 속도를 내고 있다. 엔제리너스가 대중성을 담당하고 스탠브루가 커피 본연의 맛과 브랜드 경험을 중시하는 소비층을 겨냥하는 구조다.

롯데GRS 관계자는 "양극화된 커피 시장 안에서 브랜드 및 상권별 맞춤 출점 전략을 통해 매장 효율화와 수익성 강화에 초점을 두어 체질 개선에 주력할 계획"이라고 전했다.

스탠브루 사직야구장점 외부 전경. [사진=롯데GRS 제공]

mkyo@newspim.com

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'생수 2000원' 노점, 3일 영업정지 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손님에게 생수를 2000원에 판매해 '바가지' 논란을 빚은 광장시장 노점이 영업 정지 처분을 받았다. 24일 광장시장 노점 상인회에 따르면 해당 노점은 상인회 징계에 따라 지난 22일부터 이날까지 3일간 영업을 중단했다. 서울 종로구 광장시장. [사진 = 뉴스핌DB] 논란은 한국에 거주하는 외국인 유튜버가 올린 영상에서 시작됐다. 영상에는 문제의 노점에서 물을 요청하자 상인이 500㎖ 생수를 건네며 가격을 2000원이라고 안내하는 장면이 담겼다. 해당 노점은 메뉴판에 생수 가격을 2000원으로 표시했지만, 시중가보다 두 배가량 비싸다는 점에서 비판이 이어졌다. 실제로 광장시장 내 다른 노점들은 대부분 생수를 1000원 수준에 판매하는 것으로 알려졌다. 상인회 관계자는 이번 논란과 관련해 "노점 특성상 1.8ℓ 생수를 구매해 컵에 따라 제공하는 경우가 있는데, 외국인들이 이를 먹다 남은 물로 오해하는 일이 있었다"고 설명했다. 이어 "노점들이 개인사업자라 가격을 일괄적으로 정하기는 어렵지만, 이번 일을 계기로 적정 가격에 판매하는 방향으로 개선될 것으로 본다"고 밝혔다. moonddo00@newspim.com 2026-04-24 21:26
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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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